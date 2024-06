Csodás környezetben tartották az Aradi Akadémiai Napok zárórendezvényeit

A Vasile Goldiș Nyugati Egyetem (UVVG) a közelmúltban tartotta az Aradi Akadémiai Napokat. A záró rendezvényen a mácsai kastély termei és az egyetem botanikus kertje előadások, konferenciák helyszíneivé váltak egy napra.

„A mácsai program az Aradi Akadémiai Napok 34. kiadásának sikeres lezárását jelenti minden évben. Mint mindig, most is örömmel kínáltunk diákjainknak és tanárainknak egy kellemes, nyugodt környezetet, ahol kikapcsolódhattak, és élvezhették azt a színpompás látványt, amelyet a botanikus kert nyújt az évnek ebben a szakában. Ez egy teljes nap volt, amely pozitív energiával töltött fel bennünket, és megragadom ezt a pillanatot, hogy még egyszer köszönetet mondjak minden kollégámnak és munkatársamnak, akik hozzájárultak az Aradi Akadémiai Napok zökkenőmentes lebonyolításához. Szeretnék köszönetet mondani a hallgatóknak is azért, ahogyan részt vettek a tudományos üléseken, és a részvételük rekordszámú volt az Aradi Akadémiai Napok eddigi kiadásaihoz viszonyítva” – nyilatkozta Coralia Adina Cotoraci professzor, az UVVG rektora.

A tudományos előadások mellett a lenyűgöző számú hallgató, egyetemi oktató és vendég változatos programot élvezhetett kellemes, nyugodt környezetben eltöltött pikniken és Raul Nica koncertjén.