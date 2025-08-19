Drogozáson érték a fiatalokat

Az Arad Megyei Csendőrök drogozáson értek három fiatalt, miután egy aradi lakos jelezte a hatóságoknak, hogy a fiatalok valószínűleg kábítószert fogyasztanak Arad municípium egyik utcájában.

A csendőrök a Mureșel utcában leltek rá a 19 és 24 év közötti fiatalokra, akik szokatlanul viselkedtek, mikor a hatóságok megállították őket. A csendőrök megmotozták a három személyt, kettejüknél feltehetően veszélyes drogokat találtak. A fiatalokat a Vlaicu negyedben lévő rendőrségre vitték, és a rendőrség megkezdte az eset vizsgálatát.

A csendőrök köszönetüket fejezték ki a bejelentést tévő lakosnak, és másokat is arra bátorítanak, hogy jelezzék a hasonló eseteket az 112-es vészhelyzeti vonalon.