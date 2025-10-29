Egy nő rózsával a hajában

Egy új falfestmény, Recis művész alkotása készült el az Aradon található Földes-palota tűzfalán, a Mihai Eminescu utca felőli oldalon.

A Földes-palota a szecesszió egyik legszebb aradi épülete.

2022-ben felújították, és ugyanabban az évben elnyerte az Aradi Történelmi Épületek Gálája első kiadásának egyik díját.

A földszinten a híres Földes Kelemen-féle gyógyszertár működött sokáig.

Recis egy ismert román graffitiművész, a Sweet Damage Crew tagja, aki építészeti háttérrel rendelkezik, és számos városban alkotott nagyméretű falfestményeket.

Aradon több ilyent is készített az utóbbi években – többek között a Povești urbane pe calcane (Városi történetek a tűzfalakon) című projekt részeként –, művei a város központjában láthatók.

Recis munkái összekapcsolják a modern városi művészetet a történelmi épületek karakterével, így különleges látványt biztosítanak Arad utcáinak.