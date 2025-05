Egyszerűsítették a gázbevezetési eljárást, és megszüntették a város önkéntes vészhelyzeti szolgálatát

Április utolsó napján a helyi önkormányzat megtartotta e havi rendes ülését, amely napirendjén a számos közigazgatási szempontból fontos határozat mellett egy olyan is szerepelt, amely a gázhálózattal kapcsolatos engedélyek kiadásának megkönnyítését szolgálja.

A határozat elfogadására azért volt szükség, mert 2016-ig egy olyan előírás szerint dolgoztak, amely arra kötelezte a helyi tanácsosokat, hogy minden a gázhálózatra való csatlakozásra vagy a hálózat kiterjesztésére vonatkozó kérvényt a tanácsban jóváhagyjanak. Ez nehézkessé tette az ügyintézést, mivel minden esetet külön kellett kezelniük, és külön városi tanácsosi határozatot kellett megfogalmazniuk a szükséges dokumentációval együtt, hogy jóváhagyhassák a beérkezett kérvényeket.

A tanácsülésen jóváhagyott 2016. május 31-ei 183-as számú határozat elfogadásával a tanácsosok egy keretszerződés létrehozását is jóváhagyták e használati jog és szolgalmi jog megadására, amelyet Arad város polgármestere közvetlenül az Örökségvédelmi Igazgatóságon keresztül köt a lakosok kérésére.

Annak ellenére, hogy nemrég rájöttek, 9 évvel ezelőtt a szükséges módosításokat már megtették, egy 2023-as határozat értelmében a CET távfűtési központtal kapcsolatos szolgáltatás bekötési és lemondási eljárása változatlan maradt, így a tanácsnak továbbra is minden kérvényt külön jóvá kellett hagynia. A tanácsosokat így a szerdai ülésen a 202/2025-ös határozat módosításának és a 423/2023-as határozat kiegészítésének elfogadására hívták össze.

Az ülésen az egyik tanácsos elmondta, úgy értelmezte, a módosítással arra akarják kötelezni a lakosokat, hogy továbbra is a CET távfűtési központ rendszerére csatlakozzanak, ám a nézeteltéréseket eloszlatva, Lazăr Faur kijelentette, hogy soha nem történt olyan, hogy egy szabályszerűen, minden szükséges irattal benyújtott kérvényt elutasítottak volna.

A határozatot 12 szavazattal fogadták el.

Az ülés végén Lilioara Stepănescu titkár eligazítva a jogi eljárások útvesztőjén, elmondta, hogy az elfogadott határozat tisztázza a helyi jogszabályokat.

„Két helyen, a helyi tanács két határozatában is szerepelt, hogy a helyi tanácsnak kell jóváhagynia a kérvényeket. Az egyik szabály esetében a helyzetet 2016-ban orvosoltuk, majd valahol egy dokumentációban azt találtuk, hogy továbbra is a helyi tanács jóváhagyása szükséges. Mi szerettünk volna hivatalosan is a formalitás szerint eljárni, mert valójában eddig is úgy jártunk el. Beszéltem az Örökségvédelmi Igazgatósággal, de nem emlékszünk egy esetre sem, amikor azt mondtuk volna, hogy van okunk visszautasítani egy kérvényt. Nem. Elmennek a helyszínre, elvégzik a szükséges méréseket, mind a digitális, mind az analóg rendszerben felvezetik a méréseket, hogy tudjuk, hol futnak a vezetékek a közterületeken, vagy magánterületeken, és a szerződés lezárul. Amikor egy szerződés jóváhagyásra kerül, nekünk 30 napunk van kiadni azt. Például, van egy kérvényünk április 14-én, amit legkésőbb május 14-éig jóvá kell hagynunk. Ezt aláírták, ha látták, hogy minden megvan, ami szükséges. A gyorsaság kedvéért senki nem várt határozattervezetre, jelentésekre és egyéb iratokra, hanem egyenesen a területnek megfelelő szakosztályra ment. Mi lényegében el akartuk kerülni ezt a felesleges lépést” – mondta a titkár.

Nincs többé önkéntes vészhelyzeti szolgálat

Kisebb vitát váltott ki a tanácsosok körében az a határozat is, amely az Aradi Önkéntes Vészhelyzeti Szolgálat megszüntetésére vonatkozott.

A tanácsosok arra voltak kíváncsiak, mi történik, ha az önkéntes vészhelyzeti egység megszünteti tevékenységét Aradon, amire azt a választ kapták, hogy az önkéntesek hagyta űrt az Arad Megyei Vészhelyzeti Igazgatóság tölti be. Mivel az önkéntes egység fenntartása fölöslegessé vált, az ISU reagál majd az eddig az önkéntesekhez befutott bejelentésekre.