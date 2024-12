„Együtt írjuk a történetet”

A fenti címmel szervez jótékonysági vásárt az Aradi Gyermekpalota. Az eseményre december 19-én 18–21 óra között, a Gemi Junior helyszínén, a Nicolae Titulescu sugárút 3. szám alatt kerül sor, ahol minden érdeklődő megismerheti a Gyermekpalota történetét és varázslatos hangulatát.

A rendezvény különlegessége, hogy a gyermekek ingyenesen használhatják a játszóházat. Ezen kívül kézműves műhelyek is várják a látogatókat, ahol helyi kézműves termékeket és a gyermekpalota történetéből inspirált egyedi kézműves alkotásokat vásárolhatnak. A látogatók tradicionális ínycsiklandó ételeket is fogyaszthatnak, emellett a rendezvény alatt különleges kulináris meglepetések is várják őket.

Az esemény hangulatát művészeti programok fogják gazdagítani. A szervezők célja, hogy népszerűsítsék a Gyermekpalota értékeit és összefogják a közösséget a jótékonysági célok érdekében. A vásárból befolyt összeg teljes mértékben az intézmény működéséhez szükséges anyagok beszerzésére, valamint a különböző szakkörök működtetésére lesz felhasználva.

„Célunk, hogy kiemeljük a Gyermekpalota fontosságát és érzékennyé tegyük a közösséget, hogy támogassa ezt az értékes célkitűzést. Mindenkinek lehetősége van hozzájárulni egy olyan kezdeményezéshez, amely életben tartja történelmünket és továbbadja azt a jövő generációinak!” – mondják a Gyermekpalota képviselői.