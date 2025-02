Elektromos iskolabusz Nagypereg község számára

Nagypereg község is átvette az őt megillető elektromos iskolabuszt, amelyet Arad Megye Tanácsa szerzett be a Nemzeti Helyreállítási Program (PNRR) keretében. Ez a modern és környezetbarát jármű az első 24 elektromos iskolabusz egyike, amelyek most érkeztek meg a megyébe, az összesen 50 darabból álló flottából.

Az új iskolabuszok biztosítják a gyermekek biztonságos és kényelmes iskolába jutását.

Az elektromos járművek nemcsak a környezetvédelmi szempontoknak felelnek meg, hanem hosszú távon költséghatékonyabb és fenntarthatóbb megoldást is kínálnak az oktatási intézmények számára.