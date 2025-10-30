Elfogadták az UTA-kantin telkének parkosítási tervét

A municípium helyi tanácsa októberi rendes ülésén jóváhagyta azt a területrendezési tervet, amely az UTA lakónegyedben lévő ortodox templom mögötti tér és a régi kantin helyének parkosítására vonatkozik.

A területrendezési tervet az Aria Urbana Kft. készítette, átalakítva a megközelítőleg 5150 négyzetméteres telket.

A tervek elfogadása ellenére az önkormányzat vitában áll a telek egy részének egykori tulajdonosával, egy ingatlanfejlesztővel, aki tömbházakat épített volna ott. A terveit meghiúsító önkormányzat ellen azért indított bírósági eljárást, mert szerinte az önkormányzat nem a megfelelő áron sajátította ki a területet, s valójában az sokkal többet ért volna, mint amennyit fizettek érte.

Az eljárás ellenére az önkormányzat folytatja a parkosítást azzal a tudattal, hogy az Aurel Vlaicu út környékén nincsenek parkok, és az ott élők olyannyira híján vannak a zöld területeknek, hogy a Felsőtemetőbe mennek sétálni.