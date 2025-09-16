Elkezdődött a helyek megerősítése az UAV-nál

Az Aurel Vlaicu Egyetem (UAV) őszi felvételi eredményei szeptember 15-én jelentek meg. A felvételt nyert hallgatóknak szeptember 16. és 18. között kell megerősíteniük a helyüket, különben elveszítik azt. A költségvetési helyek megerősítése a jelentkezési központban történik (Forradalom út 72. sz., Palatul BNR) 10–18 között a mérnöki, humán és társadalomtudományi, természettudományi, élelmiszeripari, turizmus és környezetvédelmi, oktatástudományi, pszichológia és szociális Munka, testnevelés és sport, valamint a design kar esetében.

A közgazdaságtudományi karra sikeresen felvételizett hallgatók a rektorátus 17-es termében (1. emelet) erősíthetik meg helyüket, az Ortodox Teológia Kar hallgatói pedig a kar épületében (Academia Teologică u. 11–13. sz.).

A költségvetési helyek megerősítéskor be kell fizetni a tandíjat, leadni az érettségi bizonyítványt és a tanulmányi lapot, valamint aláírni a tanulmányi szerződést. A költségtérítéses hallgatók a beiratkozási díj és az első tandíjrészlet befizetésével, valamint a szerződés aláírásával erősíthetik meg helyüket.

A megerősítés személyesen vagy online, a https://core.uav.ro/admitere oldalon történhet.