Emocionális- és művészetterápiás foglalkozásokra nyertek pályázatot

A MOL Románia és A Közösségért Alapítvány kihirdette a MOL Gyermekgyógyító 16. pályázati kiírásának eredményeit. Finanszírozást nyert 18 civil szervezet, olyan emocionális és művészetterápiás foglalkozások, valamint pszichoszociális beavatkozások megvalósításához, amelyek összesen 858 sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő, krónikus beteg vagy súlyos betegségből lábadozó gyermek életminőségének javítását célozzák.

„A program korábbi kiadásaiban elért eredmények azt mutatják, hogy az általunk nyújtott támogatás valóban hasznos és szükséges a közösség számára. Több mint 16 éve segítjük a betegséggel küzdő gyermekeket és egyeben szüleiket is, akiket sikerült bevonni a terápiás foglalkozások folyamatába. Az eddig támogatott projektek hozzájárultak a kedvezményezettek életminőségének javításához, és bízunk benne, hogy a most kiválasztott kezdeményezéseknek is pozitív hatása lesz” – nyilatkozta Mozga Gábor, a MOL Románia ügyvezető igazgatója.

A Bukaresti Carol Davila Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen szeptember 24-én meghirdetett MOL Gyermekgyógyító idei kiírásában 61 olyan civil szervezet pályázott, amelyek fogyatékkal élő, krónikus beteg vagy súlyos betegségekből lábadozó gyermekeknek és fiataloknak biztosítanak emocionális- és művészetterápiás tevékenységeket, illetve pszichoszociális beavatkozásokat. Összesen 17 megyéből és a fővárosból érkeztek pályázatok. Az idei pályázók közül 50 részt vett a program valamely korábbi kiírásában is, a 18 nyertes szervezet közül pedig öt első alkalommal pályázott sikeresen. A finanszírozásra kiválasztott pályázatok megvalósítására 2024 decembere és 2025 augusztusa között kerül sor.

A támogatásban részesülő szervezetek Bukarestből, valamint Bákó, Bihar, Brassó, Fehér, Hargita, Iași, Kolozs, Kovászna, Szatmár és Temes megyékből vannak. A nyertes pályázatok megvalósításában változatos módszereket alkalmaznak, így például művészetterápiát (zene, rajz, festészet, crafting, Ways of Seeing táncterápia); emocionális terápiát (emléktárgy készítés, szerepjátékok, pszichodráma és dramatikus játékok, szenzoriális színház, Metamorphoses meseterápia); foglalkozásterápiát; játékterápiát; szenzoros integrációt; DIR Floortime® terápiát; lovasterápiát.

„Öröm és megtiszteltetés volt ebben az évben együttműködni a Nagyváradi Emanuel Egyetem civil menedzsment iránt érdeklődő diákjainak egy csoportjával, akik tanulmányi céllal végigjárták a teljes pályázási folyamatot a regisztrációtól a pályázatíráson át a pályázatok kiértékeléséig. Részletes elemzésük, amely kiterjedt az egész eljárásra, a pályázó civil szervezetek tevékenységének és jogi helyzetének elemzésétől a benyújtott pályázatok megvalósíthatóságáig és kommunikációjáig, hasznos információkat szolgáltatott a szervezők és a szakzsűri számára, megnyitva a szélesebb körű együttműködés lehetőségét” – nyilatkozta András Imre, A Közösségért Alapítvány ügyvezetője.

A nyertes szervezetek listája megtalálható a www.molromania.ro és a www.pentrucomunitate.ro honlapokon.