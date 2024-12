A kellemes kávéházi együttléteknek, világmegváltó beszélgetéseknek komoly hagyománya van a magyar történelemben, gondoljunk csak Petőfi Sándor, Jókai Mór és a többi 1848-as forradalmár törzshelyére, a pesti Pilvax kávéházra, vagy a későbbi New York kávéházra, amelynek neve összeforrt Molnár Ferenc, Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Gárdonyi Géza, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Illyés Gyula, Weöres Sándor, a magyar irodalom óriásainak nevével. Dr. Bodó Barna, a Szórvány Alapítvány elnöke és Tamás Sándor tb. konzul, a Várbástya Egyesület elnöke kezdeményezésére Közéleti Kávéház néven egy új rendezvénysorozat első eseményére került sor 2024. december 17-én a temesvári Ambrózy Kávézóban, amelynek meghívottja Tőkés László volt, az éppen 35 esztendővel ezelőtt kirobbant temesvári forradalom „szikraembere”.

„A Közéleti Kávéház kezdeményezés szegedi mintára született, ahol három évtizede hívnak meg jeles személyiségeket beszélgetni közös dolgainkról” – mondta dr. Bodó Barna. Hasonló kezdeményezések korábban már voltak Temesváron, mint legutóbb a Baráti esték sorozat, amelynek a Covid-járvány vetett idő előtt véget. A Közéleti Kávéház első jeles vendégét, Tőkés László egykori temesvári lelkipásztort, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület későbbi püspökét, Európai Parlamenti képviselőt dr. Bodó Barna mutatta be a szép számú egybegyűltnek, akit Kató Béla püspök szavait idézve „formabontó, kereteket feszegető személyiségnek, prométheuszi alkatnak” jellemzett. „Én ugyanaz maradtam, aki voltam” – mondta az 1989-es események mai megítélésével kapcsolatos kérdésre válaszolva Tőkés László. „Temesvári lelkészként nagyon közel kerültem a gyülekezet, a magyar közösség tagjaihoz. Sajnos, ma már nem tudok annyira közel kerülni az emberek lelkéhez, mert másként látnak, felnéznek rám, a tiszteletük egy láthatatlan falat emelt közénk.” Ami a hivatalos emlékezetpolitikát illeti, Tőkés Lászlónak a temesvári forradalomban játszott meghatározó szerepét igyekeznek bagatellizálni vagy teljesen kitörölni, ezt jelzi a December 15 – A román–magyar szolidaritás napja egyesület hivatalos bejegyzésének az elutasítása is a kormányfőtitkárság részéről. A beszélgetés során Tőkés László felidézte temesvári „száműzetésének” körülményeit, ahol fokozatosan sikerült a gyülekezet bizalmába férkőzni, majd a presbitérium és a gyülekezet is csodálatos módon „megtáltosodott”, a református templom megtelt, majd „túlcsordult”. „Egyesek azzal vádolnak, hogy kockára tettem az emberek életét, pedig mi soha nem léptük túl a törvényesség kereteit” – hangsúlyozta Tőkés László. A másik gyakran elhangzó vád ellene az, hogy lelkész létére túl sokat politizál. „Mindig távolságot tartottam a pártpolitikától, nem engedtem a kísértésnek, hogy RMDSZ-elnöknek megválasszanak” – mondta Tőkés László, aki 1990 és 2003 között tiszteletbeli elnöke volt a Szövetségnek. Szó esett a továbbiakban az egyházi személyek átvilágításáról, amit Magyarországra áttelepült jó barátja, Molnár János végzett el példás módon. Így derült fény arra, hogy temesvári jó barátja, Bányai Ferenc esperes besúgó volt, és nem ő volt az egyedüli egyházi tisztségviselő, akik 1990 után is folytatták aknamunkájukat az egyházon belül. Tőkés László őszintén beszélt az Európai Parlamentben tapasztalt vallás- és egyházellenességről is, ahol egyik ultraliberális zöld képviselőtársa beadványt fogalmazott meg ellene, mert megáldotta egy bizottsági ülés résztvevőit, és ő ezt egyházi propagandának minősítette.

A fentiekhez hasonló izgalmas kérdések voltak az első Közéleti Kávéház találkozó napirendjén, amely útjára indította a tervek szerint havi rendszerességgel sorra kerülő kávéházi beszélgetések új sorozatát.