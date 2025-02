Érdekes előadások, új ötletek a hatékonysághoz

Február 4-én, kedden a kisperegi Gazdaházban tartották meg a gazdafórumot, amelynek a résztvevőit Kovács Imre polgármester köszöntötte, kiemelve az előadó szakembereket, valamint a helybeli és a pécskai gazdákat. Ugyanakkor köszöntötte a CED (Közép Európai Gazdaságfejlesztő Hálózat) aradi irodájának a vezetőjét, Kranowszky Nagy Andreát, továbbá Nagy Zsolt falugazdát is, akihez a gazdálkodók bármikor fordulhatnak hasznos tanácsokért. A polgármester köszöntőjét abban a reményben zárta, hogy minden résztvevő hasznos tapasztalatokkal fog gazdagodni.

Kranowszky Nagy Andrea az előadó szakembereket mutatta be, illetve az általa vezetett iroda céljait ismertette. A mostani találkozóra három romániai cégnek a képviselőjét sikerült elhozni, akik még hasonló gazdatalálkozón nem vettek részt. Egyik növényi tápanyagok forgalmazására, másik pályázatírásra, a harmadik mezőgazdasági gépalkatrészek forgalmazására szakosodott. Elsőként a Vulcan Agro Kft. részéről Vincze Ambrus szólalt fel, aki a szerves tápanyagokról, biószimulátorokról és talajjavítókról értekezett.

Talajjavító anyagok, korszerű módszerek

Vincze Ambrus előadása elején a Kovács Imre polgármester által is említett, magasabb terméshozamokat serkentő talajjavító anyagokról, valamint technikákról beszélt. Amint tapasztalhatjuk, a globális felmelegedés, az üvegházhatás miatt egyre nehezebben lehet előállítani a mezőgazdasági terményeket. Az elmúlt évben az átlagcsapadéknak a kétharmada érkezett meg, ami nem csupán a növénytermesztésben, hanem az állattenyésztésben is komoly gondokat okozott. A tápanyagok az utóbbi években folyamatosan csökkennek, miközben a lisztharmat ellen egyre nehezebben tudnak védekezni. Az általa képviselt vállalat folyékony trágyákkal és lombtrágyákkal foglalkozik, ugyanis a cukorgyártásnak az egyik mellékterméke a melasz, amit az alkoholgyártásban és az élelmiszeriparban használnak fel. Igen bonyolult eljárásokról is beszélt az üvegházhatás csökkentésére, a foszfor talajjavító hatásairól, valamint az általa képviselt cég szakemberei jóvoltából kidolgozott talajjavító eljárásokról. A Vulcan Agro Kft. termékeivel kapcsolatban bővebb tájékoztató igényelhető Vincze Ambrusnál a 0036/3075-0449-es telefonszámon vagy az info@vulcanagro.hu villámposta címen.

Napelemes telephelyek, irodák pályázati támogatása

A továbbiakban Kranowszky Nagy Andrea a nagyváradi Goodwill Consulting vállalat ügyvezetőjét, Tőtős Tibort kérte cégbemutatójának a megtartására. Amint előrebocsátotta, az általa képviselt vállalat kolozsvári székhellyel immár 16 éve működik, ez idő alatt 3000-nél több ügyféllel dolgoztak, országos szinten több mint 600 millió euró támogatást sikerült szerezniük az ügyfeleiknek napelemes parkok vagy fűtőrendszerek kivitelezéséhez. A gazdálkodás, a kereskedelem területén tevékenykednek ügyfeleik, de polgármesteri hivatalok is szép számmal voltak köztük. Nyolc regionális kirendeltségük is van, Aradhoz a legközelebbi Nagyváradon található. Gyakorlatilag négy országban vannak jelen: Románia mellett Magyarországon, Bulgáriában és Horvátországban. Mivel a nyugat-balkáni régióban is felerősödtek az EU csatlakozási tárgyalások, azokat az országokat is megcélozzák. Gyakorlatilag négyszintű szolgáltatást biztosítanak, alapvetően pályázati tanácsadással foglalkoznak, azt kiegészíti a Goodwill Stúdió. Az ügyfeleiknek elvégzik a műszaki tervek, valamint az architektúra elkészítését, a hatástanulmányt, mindazokat az iratokat, amelyek az építési engedélyhez szükségesek. A jelzetteken túlmenően, közepes vállalkozások napelemes fűtésének, napelemes melegházaknak a kivitelezését is vállalják. Ami a gazdálkodók számára fontos, az a napelemes gabonaszárítóknak, műhelycsarnokoknak a napelemes fűtése. Sajnos Arad megye az ország nyugati régiójában azokhoz a térségekhez tartozik, ahol a legkisebb a napelemes fűtőrendszereknek az aránya. Ehhez azt is tudni kell, hogy itt a napelemes támogatásoknak a mértéke 50%-os, miközben Bákó vagy Teleormán megyében a támogatási arány 65%-os. Az aradi régióban a napelemes fűtés támogatása a gabonaszárítók mellett kibővíthető a zöldség- és gyümölcstermesztés támogatására is. Támogatást lehet szerezni hűtőházak, traktorok, kombájnok számára, vagyis olyan gépek vásárlására, amelyek a zöldség- vagy gyümölcstermesztéssel kapcsolatosak. Akinek telephelye van, ahol magasak a fűtésszámlák, a napelemparkok költségeinek a 90%-át pályázaton el lehet nyerni. Aki bele akar vágni, annak a szükséges költségek legkevesebb 20 százalékával kell rendelkeznie. Ami az általa vezetett vállalatnak a hatékonyságát illeti, eddig 2500-nál több pályázatot nyertek meg, amelyekkel 15 év alatt 450 millió euró támogatást szereztek az ügyfeleiknek – mondta el Tőtős Tibor. A témában bővebb tájékoztató igényelhető a 0771/536-572-es telefonszámon vagy a totos.tibor@gmail.com villámpostacímen.

A HABI Kft. mindenfajta mezőgazdasági gépet és felszerelést kínál

Az elhangzott bemutató után Kranowszky Nagy Andrea a Kiskunhalason székelő HABI Kft. megbízottját, Klincsu Dánielt kérte fel az általuk gyártott és forgalmazott munkagépek, műhelyfelszerelések bemutatására. A száz százalékban magyar tulajdonban lévő vállalat folyamatosan biztosítja a forgalmazott gépekhez a nyugati alkatrész-utánpótlást is. A vállalat komoly kapcsolatokat ápol dél-koreai és ausztráliai partnerekkel. Mivel széleskörű kapcsolatokkal rendelkeznek, az általuk gyártott munkagépek és csarnokok nemzetközi viszonylatban olcsóknak számítanak. Az öntözőberendezéseik kínai gyártmányúak, amelyeket folyamatosan fejlesztenek, közöttük van olcsóbb, középkategória, valamint profi kategória is, ami nemcsak a minőségében, hanem az árban is megmutatkozik. Sokfajta fényszórót is forgalmaznak, köztük halogéneket, amelyek terepjárókra is felszerelhetők. Saját fejlesztésű HBS akkumulátorokat is forgalmaznak mindenfajta mezőgazdasági géphez, valamint szállítójárművekhez. Röviden: kérésre mindenfajta alkatrészt egy-két nap alatt le tudnak szállítani. Az említettekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatóval szolgálnak a 0036/70-364-913-as telefonszámon vagy a Klincsu.daniel@habi.hu villámpostacímen.

Gazdatalálkozó szeptemberben

Az elhangzottak után Kranowszky Nagy Andrea kifejtette: az Aradi Expóban sorra kerülő mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítást idén szeptember 12–14. között szervezik meg, a szokásosnál egy nappal rövidebb lesz. Szombaton kerül megszervezésre a szokásos gazdanap, ahova szeretettel várják a mostani gazdafórum minden előadóját és résztvevőjét. Ezt követően szólásra kérte Kovács Imre polgármestert, aki köszönetet mondott a színvonalas, egyben hasznos előadásokért, ugyanakkor a résztvevőket további beszélgetésre kért, miközben a helybeli gazdák az általuk készített estebédhez átrendezték a termet.

Az előadásról véleményt kértünk Nagy Zsolt falugazdától, az Arad Megyei Magyar Gazdák Egyesületének az alelnökétől. Amint elmondta, elégedett az előadás színvonalával és sokszínűségével, mert elmondták a gazdáknak, hogyan, mire pályázzanak a tevékenységüknek a korszerűsítéséhez, a hatékonyság növeléséhez. Nagyon fontosnak tartja a napelemes rendszernek a használatát az állattenyésztésben, ugyancsak napelemekkel öntözőberendezéseket is működtetni lehetne. Az elhangzottak azonban inkább a nagyobb mezőgazdasági vállalatoknak a munkáját serkenthetnék. Az is fontos tudnivaló, hogy a fiatal gazdák eddigi 25 ezer eurós támogatását felemelték 50 ezer euróra, aminek a 85%-át az állam biztosítja. Ami a gépvásárláshoz szükséges pályázatokat illeti, azokkal kapcsolatban is hasznos tanácsok hangzottak el, hiszen olyan eljárásokról is beszámoltak, amelyek jóvoltából kevesebb befektetéssel is elérhetők az eddigi terméseredmények. Mivel sok hasznos információ hangzott el, Nagy Zsolt szerint mindenkinek megérte eljönni, természetesen, az elhangzottak alkalmazásához még utána kell olvasni.