Felavatták a római amfiteátrumot Várhelyen

Nagy csinnadrattával avatta fel a hétvégén a Hunyad Megyei Tanács és az annak kötelékébe tartozó dévai múzeum a várhelyi (Sarmizegetuza) római amfiteátrumot. A restaurálás három évig tartott, 22 millió lejbe került, amit vissza nem térítendő EU-s forrásokból biztosították, a Hunyad megyei tanács csupán a költségek 2%-t állta.

A rómaiak által a második században épített amfiteátrum maradványait a huszadik század elején fedezték fel, meglehetősen elhanyagolt állapotban, mivel az előző évszázadokban a helyi lakosok rendszeresen elhordták a köveket saját építkezéseikhez. A nyolcvanas években történt már restaurálás. Ştefan Bâlici, a romániai építészek rendjének elnöke szerint a mostani restaurálás egyik célja az akkori károk eltávolítása volt, a nyolcvanas években ugyanis betont, maltert, cementet és hasonlókat használtak. Ezeket most eltávolították, és megfelelő anyagokkal – főleg kövekkel – restaurálták a római amfiteátrumot. Ulpia Traian Sarmizegetuza ugyanis a római Dacia tartomány fővárosa volt, a helyén lévő Várhely falut annak alapján nevezték el, noha népiesen továbbra is a Grădiștea elnevezést használják. A település mintegy 15 kilométerre fekszik Hátszegtől a Karánsebes felé vezető úton.

A korszerű restaurálás ellenére a létesítmény inkább modern stadionhoz vagy szabadtéri színpadhoz hasonlít, mintsem ókori amfiteátrumhoz, emiatt rengeteg kritika is megfogalmazódott. A régi római szerkezet fölé ugyanis fémből készült tribünöket és lépcsőket is építettek. Ez volt a restaurálás másik célja, az amfiteátrumot nemcsak turista-látványosságnak szánják, hanem kulturális rendezvények színhelyének is. A fémből készült tribünök 500 néző befogadására képesek, és úgy építették meg, hogy ne károsítsa meg az ókori kőstruktúrát, illetve szükség esetén bármikor könnyen le lehessen szerelni őket, jegyezte meg Laurențiu Nistor megyei tanácselnök.