Felborult egy búzaszállító teherautó

2025. augusztus 22. 14:41 (péntek)
Közúti baleset történt a Bokszeg és Bél közötti úton. A balesetben két autó és egy búzaszállító teherautó érintett, utóbbi felborult az úton. Az aradi ISU közleménye szerint a balesetben 4 személy érintett, közülük egy sérült, de eszméleténél van. Őt a helyszínen lévő mentősök látták el. 

A baleset miatt elterelték a forgalmat az érintett szakaszról. 

A helyszínen a borosjenői tűzoltók, a bokszegi önkéntes tűzoltók és a megyei mentőszolgálat csapatai dolgoznak. 

