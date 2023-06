FELTÖLTŐ negyedszer

Idén június 30. és július 2. között IV. alkalommal kerül sor a FeltöltŐ Keresztény Zenefesztiválra Gyergyószentmiklóson. A szervezők 15 koncerttel, 10 előadással, családosoknak, fiataloknak és gyermekeknek szóló programokkal egyaránt készülnek. Az idei rendezvényen, melynek mottója: Istennel minden lehetséges, tizenöt zenekar lép fel, többek között a rendkívül népszerű Hillsong London mellett Magyarországról érkezik Oláh Gergő, Csiszér László, a Four is Five, az Első Lépés, a PZM, valamint fellép a Glory Dicsőítő Zenekar, László Attila, a Reménység együttes, az Árvácska, a Band’Ora, a Fundamentum is. Meghívott lesz továbbá Böjte Csaba testvér, aki Uram, tégy engem békéd eszközévé című előadásával a közalkalmazottakat, pedagógusokat is szeretné megszólítani. Előadók lesznek még a Bódi tesók, Kozma-Vízkeleti Dániel családterapeuta, ismét előadást tart Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató és Schäffer Erzsébet, a Nők Lapja magazin közkedvelt újságírója is. A szervezők Erdély-szerte mindenkit arra buzdítanak, hogy minél többen vegyenek részt ezen az ökumenikus eseményen, ami több mint egy hétvégi fesztiválélmény, mert erősíti a közösséget, a családot és a fiatalokat egyaránt.