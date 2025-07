Figyelmeztető sztrájkot tartottak a közigazgatási alkalmazottak

Több száz közigazgatási alkalmazott vonult utcára, vagy tüntetett az önkormányzatok előterében a kormány megszorító intézkedései ellen szerdán.

A szakszervezetek révén előre bejelentett figyelmeztető sztrájkot az alkalmazottak bérének csökkentése és a beharangozott újabb leépítések miatt szervezték. Arad megyében megközelítőleg 450 alkalmazott sztrájkolt 36 polgármesteri hivatalban.

A szakszervezetek képviselői arra hívják fel a figyelmet, hogy egyes alkalmazottak jövedelme néhány száz lejjel, vagy akár 2000 lejjel is csökkenhet a megszorítások miatt, ami főként a vidéki alkalmazottak esetében jelent nagy jövedelemkiesést. Ezen felül a tervezett leépítésekkel és átszervezésekkel a kormány ellehetetleníti a vidéki önkormányzatok működését, amelyekben amúgy is kis létszámú alkalmazottal dolgoznak. Tevékenységük szempontjából aggasztónak tartják, hogy be akarják vezetni, hogy egyes versenyvizsgával elfoglalt önkormányzati állásokra minden öt évben versenyvizsgáztassanak. Meglátásuk szerint ez súlyosan befolyásolná az önkormányzatok működésének minőségét.

A kétórás tüntetés során a közigazgatási alkalmazottak munkahelyükön voltak és adminisztratív feladatokat láttak el, de nem fogadtak senkit az ügyfélablakoknál, nem vettek át a beérkező kérvényeket, és nem kezelték a jelzett problémákat.

A szakszervezetek révén közöltek szerint július 30-án általános sztrájkot hirdethetnek, ha kéréseiket továbbra sem kezelik.

Fotók: Federatia Columna–Scor Facebook-oldal