Fiúkat és lányokat is toboroz az Aradi ISU

Fiúkat és lányokat is toboroz az Arad Megyei Vészhelyzeti Igazgatóság (ISU) a Boldești Pavel Zăgănescu Tűzoltó Altiszt és Lakosságvédelmi Iskola által meghirdetett 300 hely betöltésére.

A jelentkezési kérvényt olvashatóan kitöltve, a bűnügyi nyilvántartási igazolás kikéréséhez szükséges jóváhagyást olvashatóan kitöltve és aláírva kizárólag online a resurse.umane@isuarad.ro e-mail-címre küldhetik legkésőbb október 6-ig (hétvégén is).

A jelentkezést követően a jelöltek október 24-ig adhatják be a jelentkezéshez szükséges dossziét, amely idő alatt a pszichológiai felmérést is elvégzik. Az erőnléti felmérésre november 1-je és 6-a között kerítenek sort, majd az elméleti tudásfelmérés november 9-én zajlik. A versenyvizsgán átment jelöltek elért átlaguk alapján kerülnek be a meghirdetett helyekre, orvosi vizsgálatukat november 13-a és december 23-a között végzik el. A végleges felvételi eredményeket december 24-én közlik a tanintézmény weboldalán.

A felvételivel kapcsolatos további információkat a www.isuarad.ro weboldalon találnak.

Fotó: ISU Arad Facebook