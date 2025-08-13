Fokozott tempót követel az alpolgármester a Rebreanu körúton zajló útfelújítások kivitelezőitől

A Temesvári Városháza fokozott tempót vár el a Liviu Rebreanu körúton zajló útjavítási munkálatok kivitelezőjétől, a Városi Utak (SDM) vállalattól, akárcsak a gázszolgáltatótól, amely beavatkozásokat végez a hálózaton. A cél a Megyei Kórház – AEM körforgalom és a Sági út – Drubeta utca közötti szakaszok befejezése a tanév kezdete előtt.

A Drubeta–Martirilor szakaszon az önkormányzat figyelemmel kíséri a gázhálózaton végzett beavatkozások előrehaladását. A munkálatok ütemétől függően az útjavításokat a következő iskolai szünetre ütemezik át, hogy elkerüljék a nagyobb dugókat. A befejezést követően a Rebreanu–Drubeta útkereszteződést teljes egészében lebetonozzák, megakadályozva a kátyúk kialakulását a villamosvonalak közelében, és növelve a közlekedésbiztonságot.

„Kimentem a munkatelepre, hogy ellenőrizzem a munkálatok állapotát, és arra kértem az SDM csapatait, hogy gyorsítsák fel a tempót, hogy a leghosszabb építés alatt álló szakasz is elkészüljön az iskolakezdésre. Felkérem a gázszolgáltatót is, hogy fokozza a beavatkozások ütemét, mert nem engedhetjük meg a késéseket, amelyek naponta több ezer temesvári lakost érintenek, akik a Rebreanu körúton közlekednek” – mondta Ruben Lațcău alpolgármester.

Ezzel párhuzamosan az önkormányzat befejezi a Grigore Alexandrescu utca javítási munkálatait, amely a Blaskovitstelep, Rónác, Mehala, Aradi út és Torontáli úti városrészeket összekötő főútvonal. A Basarabia utcáig végzett munkálatok magukban foglalták a csatornaaknák megfelelő szintre emelését, az úttest javítását és az alapozás megszilárdítását. Ettől a héttől az SDM csapatai a Basarabia–Cloșca utcák közötti szakaszon végzik el a munkálatokat.

A Temesvári Városháza a közeljövőben a Divizia 9 Cavalerie utcára is kiterjeszti a forgalmas utcák felújítási programját, amelyekre a nyári időszakban kerül sor.

Fotók: Temesvári Városháza