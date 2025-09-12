Fontos, hogy a kisgyermekek tudják saját és szüleik adatait

Péntek reggel, kicsivel 8 óra után az Arad megyei rendőrség Vlaicu lakónegyedbeli részlegének két rendőre, Krisztian és Naomi járőrözés közben felfigyeltek egy egyedül lévő, és elveszettnek tűnő kisfiúra.

A rendőrök nyomban kiszálltak a járműből, tekintetükkel egy felnőttet keresve, aki a gyerek hozzátartozója vagy felügyelője lehet. Mivel nem tűnt úgy, hogy a gyereket bárki keresné, a rendőrök szóba elegyedtek a kisfiúval, akitől megtudták, hogy Andreinak hívják és nulladik osztályos, de szülei teljes nevét nem tudta, ahogy azt sem, mi iskolája neve.

A kisfiút egy banánnal, egy üveg vízzel és cukorkával kínálva a rendőrök a közeli iskola felé indultak, ahol egy tanító azonnal felismerte a kisfiút, aki így biztonságban eljutott az iskolába.

Andreinak szerencséje volt, hogy a két rendőr észrevette őt az utcán. Nagyobb baj is történhetett volna, így a rendőrség felhívja a figyelmet annak fontosságára, hogy a gyermekek kicsi koruktól kezdve tudják szüleik teljes nevét, lakcímüket, iskolájuk címét, és megtanulják egy baj esetén értesíthető személy telefonszámát. Hasonló esetben az említett adatokat tartalmazó műanyag cetli is sokat segíthet a hatóságoknak, ha a gyermekek elvesznének.