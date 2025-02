Gyorok község folyamatosan fejlődik

Corneliu Popi Morodannal, Gyorok község polgármesterével az elmúlt évet értékeljük, az idei terveket, elképzeléseket vesszük számba.

Amint előre bocsátotta, a község számára a legfontosabb az volt, hogy sikerült a község csaknem minden utcáját leaszfaltozni, az Anghel Saligny-program támogatásával mintegy16 kilométer utcára került korszerű burkolat, egyes utcákra 95%-ban, másokra mintegy 90%-ban. Egyben már csak némi javítások vagy útjelzések szükségesek. Az állomás utcának a burkolata sajnos nem olyan lett, ahogyan kellett volna, azt tavaszra hagyták a kedvezőbb időjárás reményében. Fontos, hogy sikerült a lakosság igényeinek megfelelően korszerűsíteni az utcákat. Az új lakónegyed utcáinak az aszfaltozásához remélik, hogy idén sikerül anyagi erőforrásokat találni. A jelzettekkel párhuzamosan, felújítják a polgármesteri hivatal épületét, ahol a munkálatoknak nagyjából a felét befejezték, a teljes korszerűsítést 2026-ig kellene befejezni, de reméli, hogy hamarabb elvégzik, mert jelenleg az alkalmazottak eléggé összezsúfolódva dolgozhatnak. Nem szeretnék összecsapni a munkát, hiszen az összesen 300 ezer euró értékű beruházás során minőségi munkát akarnak végezni, hogy az mindenben megfeleljen a törvényes előírásoknak – energetikai elvárások, tűzvédelmi előírások. A falburkolatok tűzálló anyagokból készülnek, ugyanakkor a padlásrészt is elszigetelik, a tetőszerkezetre 53 kilowatt termelésére alkalmas napelem lesz felszerelve. Ugyancsak EU-s támogatással további 3 nagy értékű pályázatban érdekeltek, amelyekben elektromos kisbuszokat akarnak vásárolni, azoknak a feltöltését a napelemek áramtermelésére kívánják alapozni. Megyei tanácsi pályázatból várnak egy elektromos kisbuszt a diákok ingáztatására, egy másikat Világossal és Kovászival együtt működtetnék, s remélik május–júniusban megérkeznek, mert azt szeretnék, ha csökkennének a diákszállítási költségek.

Ami a közművelődési programokat illeti, a költségvetés függvényében a két néptánccsoport, a Junii Podgoriei és a Gyoroki Pipacsok működtetését folytatni kívánják. A Pipacsok a telepi iskolában próbálnak rendszeresen, miközben a Junii Podgoriei tánccsoport a maroskövi kultúrotthonban gyakorolja a táncot. A községi sporttevékenységek is fejlődtek, tavaly sikerült megépíteni egy 180 férőhelyes sportcsarnokot, ahol ezután számos sportprogramot lehet szervezni. A község futballcsapattal rendelkezik, amely a megyei bajnokságban ősszel a második helyen végzett.

Ami a jövőbeli terveket illeti, kedvezőtlen híreket hallott, hiszen az áfabevétel tekintetében jelentős visszaesés várható, s ezért pénzügyi nehézségekre is számítani lehet. A polgármesteri hivatal működése, továbbá a rezsiköltségek fokozatosan emelkednek, ezek költségeibe beleszámolják a tavalyi inflációt is, miközben a bevételek az elmúlt években csökkentek. A trend idén is valószínűleg folytatódik, de megvárják a költségek alakulását, majd kidolgozzák a pontos tervét az idei költségvetésnek. Erre valószínűleg márciusban kerül majd sor.

A magyar nyelvű összevont elemi oktatás a telepi iskolában zajlik, az óvodai csoporttal együtt. Az ottani magyar nyelvű óvoda helyisége korszerűsítésének a költségeire uniós pályázatot készítettek, csakhogy annak a sikerre viteléhez e a gyermeklétszámnak gyarapodnia kéne. Sajnos, nemcsak a magyarok, hanem az egész község lakossága folyamatosan csappan, jobb esteben stagnál, miközben az EU-pályázathoz gyarapodásra lenne szükség. A gyoroki strandot látogató vendégeknek a száma az utóbbi években nem változott, az ottani szolgáltatásoknak a bevételei keveset ugyan, de 3-5%-ban növekedtek az áremelkedések miatt. Az emberek általában nem mondanak le a telefonról, a villanyról és a földgázról, hanem inkább a szórakozásról. A község vezetősége viszont a kevés emelkedésnek is örvend, mert a vendégek jönnek ugyan, de egyre többen otthonról hoznak szendvicseket vagy üdítőt, az ebédet nem a helyszínen vásárolják meg.

Ami a nemzetközi kapcsolatokat illeti, továbbra is jó kapcsolatokat ápolnak a magyarországi Gyód községgel, kölcsönösen meglátogatták egymást. Június elsejére, amikor a falunapot tartják, a gyorokiak várják a meghívásukat. A szerbiai testvértelepüléssel is tartják a kapcsolatot, ahova március végén szándékoznak utazni. Békéscsabával is próbáltak baráti kapcsolatot létrehozni, azt a Pro Ghioroc-Ma Gyorok Egyesületre bízták. Mivel a költségvetés csökkenő trendet mutat, valószínűleg megelégednek a meglévő kapcsolatok ápolásával, nem törekednek újakat is létrehozni.