Ha a gazdaság leáll, akkor minden eddig meghozott intézkedés értelmetlenné válik

Októbar 6-án, hétfőn az RMDSZ Arad Megyei Szervezete székházában 13 órakor kezdődött Kelemen Hunor szövetségi elnök sajtóértekezlete. Az írott és elektronikus sajtó képviselőit magyarul és románul Faragó Péter megyei elnök, kormányfőtitkár-helyettes üdvözölte, ugyanakkor köszöntötte Kelemen Hunor szövetségi elnököt is, aki minden évben, október 6-án a jelenlétével megtiszteli az aradiakat, részt vesz minden programon, amely az aradi magyar közösség legfontosabb megemlékezésével, az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc hőseinek a kegyeletével kapcsolatos. Ilyenkor fejet hajtunk annak a 13 magyar főtisztnek az emléke előtt, akik az életüket áldozták a szabadságért. Faragó Péter elmondta, az aradi magyar közösség nevében kijelentheti: büszkeség tölti el, amiért idén is sikerült megszervezni egy gazdag, színes programsorozatot. Kelemen Hunor szövetségi elnök miután magyarul és románul köszöntötte az írott és elektronikus sajtó munkatársait, elmondta: az utóbbi években október 6-án, az aradi 13 hős tábornok emlékére szervezett programokon rendszeresen jelen volt. A megemlékezésen azokkal a polgárokkal együtt vesznek részt, akik politikai hovatartozástól függetlenül, szeretik a szabadságot.

Rátérve a kormányzásra elmondta: a kormánykoalíció működése túllépett a 100 napon, ezalatt az ország érdekében számos döntést kellett meghozniuk, mivel meg kellett birkózniuk az örökölt államháztartás 10 százaléknál magasabb hiányából adódott gondokkal. A PNL–PSD-koalíció olyan költségvetés-kiegészítést alkalmazott, amely felborította az ország pénzügyi egyensúlyát, ráadásul 2023-ban tovább bővítették a közalkalmazottaknak az amúgy is magas létszámát, amit nem lehetett finanszírozni. A kölcsönök kamatai manapság 54 milliárd lejre emelkedtek. A mostani koalíció legfontosabb feladata az adóknak a növelése és a közalkalmazottak fizetéseinek a befagyasztása volt. Nem elég olyan döntést hozni, hogy elbocsátanak mintegy 13 ezer embert az önkormányzatokból, ez még nem reform. Az államnak az intézményei a polgárokért dolgoznak, ezért kevesebb bürokráciával, gyorsabb ügyintézést szorgalmaznak. Az a reform, hogy a nyugdíjkorhatárt felemelik 65 évre, és a nyugdíjakat a fizetéseik 70 százalékában limitálják. Ezzel párhuzamosan a gazdaság számára olyan feltéteket kell biztosítani, hogy a növekedés lehetséges legyen. Az országban még manapság is a kiszámíthatatlanság az úr, ezért nagyon fontos lenne, hogy középtávon egy kiszámítható fiskális politikát, a vállalkozóknak megfelelő környezetet biztosítsanak. Ha a gazdaság leáll, akkor minden eddig meghozott intézkedés értelmetlenné válik. Ha nincs termelékenység, nem működik a gazdaság, akkor nem lesznek bevételek. E lépéseket a kormánynak idén meg kell lépnie, hogy 2026–27-től a deficitek csökkentése mellett a társadalomban erősítsék a bizalmat. A kérdésre, hogy a pénzügyi megszorítások érintik-e a magyar települések fejlődését és a magyar kulturális programok megszervezését Kelemen Hunor elmondta: sajnos érintik, természetesen annak függvényében, hogy egy-egy település milyen szintre jutott a közberuházásokkal. Próbálják megvédeni az oktatási intézményeket, mert a helyi önkormányzatok a kevesebb bevétel mellett, kevesebb pénzt tudnak fordítani a közberuházásokra. Az ukrajnai háborúnak a hazai gazdaságra gyakorolt hatásai felöli érdeklődésre Kelemen Hunor kifejtette: az elmúlt négy évben érezhető volt Európában, talán még jobban a periférián, hiszen minden háborús helyzet rányomja bélyegét a gazdaságra. Nekünk tényleges agressziótól jelenleg nem kell tartanunk, de mindenki fegyverkezik, a védekezésre készül, és ha a társadalom bármely részétől megvonják a pénzt, ott a hiánya megérződik.

A sajtótájékoztató után aradi Városháza Ferdinánd termében folytatódott a program, ahol állófogadást adott Magyarország Bukaresti Nagykövetségének az új nagykövete, Kissné Hlatki Katalin. Az új nagykövet megtiszteltetésnek tekinti, amiért részt vehet az aradi 13 vértanú emlékére szervezett megemlékezéseken. Az aradi 13 vértanú, az 1848–49-es események hőseinek a helytállása megerősít nemzettudatunkban és hitünkben, az emlékezetük arra sarkall, hogy megbecsüljük a szabadság iránti elkötelezettség eredményeit – foglalható össze Kissné Hlatki Katalin nagykövet rövid beszéde.

Tudatosan választották az igazságot

17 órától a vértanúkért szentmisét celebráltak a zsúfolásig megtelt arad-belvárosi római katolikus templomban, ahol a szentleckéből a hívek olvastak fel, az evangéliumból a résztvevő lelkészek idéztek. Ünnepi szentbeszédében dr. Fábry Kornél címzetes guardialfierai püspök, esztergom-budapesti segédpüspök feltette a kérdést: ki az, aki számunkra példát adhatna. Az evangéliumban az irgalmas szamaritánus történetét hallhattuk: vajon kinek ki a felebarátja, főként a bajba jutott embernek? Araddal kapcsolatban elmondta, a vértanúkban elsőként az akarat munkált, hiszen tudatosan választották az igazságot és a hitükből fakadó akarat tette őket próbára. Mert tudták, hogy Isten adta nekik a szívet és a lelket, amelyet népük és hazájuk szolgálatára ajánlották fel. „A tudatosság, az akarat tiszta fénye sugárzott át rájuk, ezért számunkra is példa, hogy amit teszünk, azt akarattal gyakoroljuk. Akkor is, ha szembe visz az árral, hátrányos helyzetet okoz az életünkben, azzal a tudattal tegyük, hogy áldozatvállalásunk jutalmat érdemel ki Istennél” – mondta dr. Fábry Kornél prédikációjában. A megemlékező szentmise a pápai himnusz, majd nemzeti imánk közös megszólaltatásával, felemelő hangulatban zárult.

A szentmisét követően a templomból a Megbékélési park felé énekelve, imádkozva vonultak a hívek a felkoszorúzott feszület, valamint a 13 vértanú arcképét megörökítő kinagyított kép nyomában, Matekovits Mihály vezetésével. A közúti rendőrség biztosította az utat a parkig.