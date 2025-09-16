Hagyományok, kultúra és élmények egy helyen

Szeptember 21-én újra megnyitja kapuit Lippa közelében a Vadászfesztivál, amely a helyi vadászhagyományokat és szokásokat állítja a középpontba, és lehetőséget nyújt a nagyközönség számára, hogy közelebbről megismerkedjen ezzel az évszázadok óta jelen lévő kultúrával. A fesztivál célja, hogy bemutassa: a vadászat nem pusztán az állatok elejtéséről szól, hanem egy összetett kultúrát képvisel, melyet rituálék, szokások és hagyományok színesítenek.

A látogatók próbára tehetik ügyességüket a vadászati bemutatókon, ízelítőt kaphatnak a hagyományos ételek készítéséből, megfigyelhetik a kutyák kiképzését, megnézhetik a kiállított trófeákat, megismerhetik a megyei vadászcsoportokat. A rendezvény programjában folklórműsor, hagyományos zene és tánc, vadászbogrács-főzőverseny, kutyás versenyek, sólyombemutató, íjászat és ősi harcmodor bemutatók szerepelnek, melyek a régi falusi élet autentikus hangulatát idézik. Mindez interaktív lesz és élményszerű lehetőséget kínál a természet és a hagyományok iránt érdeklődőknek.

A program reggel tíztől délután két óráig a főző- és kutyaversenyek, valamint a trófeakiállítás köré szerveződik, majd délután két órától estig folklórműsor várja a közönséget.

A szervezők – Arad Megyei Kulturális Központ és a Romániai Vadászok és Sporthorgászok Egyesülete – a téma szakemberei mellett szívesen látják a közönséget is, és minden korosztálynak élményt kínálnak, miközben megőrzik és bemutatják a vadászat hagyományos kultúráját.

Az rendezvény látogatása ingyenes.