Hamarosan megkezdődik a CET Hidrocarburi felújítása

Călin Bibarț polgármester az augusztus 30-án tartott rendkívüli városi tanácsülés végén jelentette be, hogy hamarosan elkezdik a CET Hidrocarburi távfűtési központ technológiai felújítását.

A tanácsülés során a CET kérdésköre a távfűtési központ 2024. júliusi tevékenységéből származó ár és tarifa különbözet szubvenciós kifizetése kapcsán került szóba, amely kifizetés keretében a CET 793 754,39 lejt kapott.

A tanácsülés végén a polgármester a következőképpen nyilatkozott:

„Sajnos még a régi CET-rendszerrel működünk, és szükségszerűen kénytelenek vagyunk életben tartani, illetve továbbra is szubvencionálni a tevékenységét. Köszönöm azoknak a tanácsosoknak, akik megértették, hogy jelenleg nincs más lehetőségünk. Ennek következtében a következő téli szezonban is a régi CET-tel működik majd, és annak a lehetősége is fennáll, hogy a földgázszolgáltatással kapcsolatos költségeket a számlázás pillanatában, vagy előre kell majd kifizetnünk. Jó hír, hogy közeledünk a CET felújításához. Az a legnagyobb kihívás, hogy mihamarabb megvalósítsuk a beruházást, és az új CET működőképes legyen.”

A több mint 100 millió eurós korszerűsítésre a Nemzeti Helyreállítási és Rugalmassági Terv keretében szereztek támogatást. A beruházás révén az aradi távfűtési központban az elmúlt 34 évben végzett legnagyobb átalakításra kerül sor. Ugyanakkor a beruházás az ország egyik legnagyobb hő- és elektromos energiatermelési projektje, amelynek célja az energiatermelésre használt elsődleges fűtőanyag 30%-kal való csökkentése, az elektromos energiatermelés hatékonyágának növelése, a szén-dioxid kibocsátás csökkentése és a gigakalória árának 50%-os csökkentése.

A felújítások kezdetének pontos dátumát nem közölték.