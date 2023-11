Három Iratos citerazenekarainak a találkozója

Pintér András, a Kisiratos Citerazenekar oszlopos tagja egy hónappal ezelőtt felkérte Bálint György nyugalmazott építészmérnököt, hogy a nagyvarjasi Borzák-malomban vállalja el a házigazda szerepét egy olyan programnak, ahol fellépne a három Iratos – Nagyiratos, Kisiratos és a magyarországi Dombiratos – citerazenekara egy közös programban. Mivel Kisiratoson már felléptek, most a Nagyiratos községben lévő Nagyvarjason szerveznék meg a rendezvényt. A találkozóra október 28-án, szombaton került sor a Borzák-malom társalgótermében, ahol már 10 órakor érkeztek a vendégek, akiket a házigazdák felvágottal várták, a pörköltet ugyanis Pintér András már egy nappal korábban megfőzte. Miután falatoztak, belevágtak a zenélésbe, a házigazda meghívta ft. Máthé Lóránd kisiratosi, valamint ft. Bakó László nagyiratosi plébánosokat is, de jövőre feltétlenül meghívja a dombiratosi plébános urat is.

Bálint György örvendett a felkérésnek, mert ebből is szeretne hagyományt teremteni. 15 óráig nagyon jó hangulatban telt a beszélgetés, akkor megérkeztek a plébános urak, akiknek a vezetésével imádkoztak, amit a házigazda eképpen zárt: „Akár kevés, akár sok, legyünk érte hálások!” A plébános urak megáldották a résztvevőket, együtt nagyon jó hangulatban elbeszélgettek, majd 18 órakor mindketten távoztak, mert szentmisére várták őket.

Mivel Bálint György folyó év november 7-én ünnepli a 77. születésnapját, a közös ebédre rendelt egy jókora tortát is, amit megvágtak, s közösen – mintegy 25-en – elfogyasztották. A jókedv magasra csapott, nótáztak, sőt táncoltak is 22 óráig. Bálint György szerint a Borzák-malom a megmaradásunknak a szimbóluma, ezért azt meg kell tölteni élettel, hagyományos közösségi programokkal.

