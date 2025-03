Péntek délután ünnepélyes keretek között a Városháza Ferdinánd termében került sor Arad megye prefektusának és alprefektusának beiktatására.

Az eseményen a prefektusi hivatal mellett a Városháza, a rendőrség, a csendőrség, a különböző felekezetű aradi egyházak képviselői, köztük ft. és ns. Király Árpád marosi főesperes, Arad város polgármestere, Călin Bibarț és számos hivatalos személy vett részt, üdvözölve az új prefektust.

Az esemény első mozzanataként elhangzott a román nemzeti himnusz, majd az eskületételen online résztvevő államtitkár elsőként Mihai Pașca ügyvédet és egykori igazságügyi minisztériumi titkárt szólította fel az eskütételre. Őt követően Tóth Csaba alprefektusi esküt tett, kezét a Bibliára és a törvénykönyvre helyezve. Az eskütétel után Arad ortodox érseke lépett a pulpitushoz, hogy megköszönje az előző prefektus munkáját, és néhány lelki útravalóval együtt gratuláljon az új kormányképviselőnek.

Az érsek után Călin Bibarț vette át a szót, aki szintén köszönetet mondott a leköszönő, de a prefektusi hivatalt el nem hagyó prefektustól, aki fizikai és átvitt értelemben is mindig nyitva tartotta az ajtót a helyi önkormányzat képviselői előtt, és akivel nagyon jól sikerült együttműködni az elmúlt évek során. A polgármester ugyanakkor hosszú és egészségben eltöltendő nyugdíjas éveket kívánt Doru Sinacinak, és jó munkát a hivatal új vezetőségének.

Tóth Csaba beszéde során szintén megköszönte Doru Sinaci alprefektus munkáját, és további jó munkát kívánt Marius Sulincean alprefektusnak, akivel ketten maradnak az alprefektusi tisztségben a hivatal élén. Utódját biztosította támogatásáról a hivatali munka során, és arra kérte Pașcát, aki friss szemmel vizsgálja majd a hivatal tevékenységét, hogy őrizze meg az eredményes változtatásokat, amelyeket mandátuma során eszközölt, és ott és azt változtasson, ahol hibát lát.

Pașca azt ígérte, hogy az évek során szerzett tapasztalataival igyekezni fog visszaszerezni az állampolgárok bizalmát az állami képviselőkkel szemben, amelyet az elmúlt évek során az állampolgárok elvesztettek. A teremben szintén jelen lévő Gheorghe Falcă szintén gratulált a két kinevezettnek.

Tóth Csaba a beiktatást követően úgy nyilatkozott az elmúlt négy évben történtekkel kapcsolatban, hogy számos alkalom volt, amikor a kormány irányvonala nem egyezett meg a helyi önkormányzat akaratával.

„Úgy érzem ezeken a két fél közötti nehézségeken sikerült túllépni. Nekem inkább abban van hiányérzetem, hogy lehet nem mindig sikerült azt a segítséget megadni a helyieknek, hogy elérjék azokat az eredményeket, amelyeket szeretnének. Ezeket a konfliktushelyzeteket úgy gondolom, sikerült jól kezelni. Ami a magyar érdekvédelmet illeti, én úgy gondolom, hogy ez akkor működött jól, amikor az RMDSZ is a kormányon volt, hiszen az RMDSZ kormányzati szerepvállalása olyan pluszlökést adott a bukaresti kollégákon keresztül, amelyek tényleg segítettek. Sajnos volt egy másik oldala is a dolognak – amiből nem csináltunk reklámot –, amikor olyan eset is történt, hogy komoly támadás érte volna a magyarságot. Ebben az esetben sikerült kivenni a szelet a vitorlájukból. Úgy gondolom, hogy a mellett, hogy kötelességünk volt támogatni a magyar közösségek fejlődését, szerintem ez igazán akkor sikerült, amikor két évig az RMDSZ kormányzáson volt. Az is a kötelességünk volt, hogy a szélsőséges hangok ellen is védjük a közösségünket, és úgy gondolom, ebben is sikerrel jártunk” – mondta Tóth Csaba, aki elmondta, hogy számára az volt a legnagyobb elégtétel, amikor a helyi képviselők értesültek leváltásáról, mindegyikük sajnálatát fejezte ki a csere miatt.

„Négy évvel ezelőtt voltak olyan hangok, hogy 100 év után ismét magyar prefektus van. Mi fog történni itt, Aradon? De most számos olyan hang volt politikusok, közintézmények képviselői részéről, amiben sajnálatukat fejezték ki, amiért egy központi politikai és országos döntés révén ezt a változtatást meg kell lépni” – mondta az új alprefektus, aki az első találkozó és megbeszélés alapján úgy véli, utódja is meglehetősen nyitottan áll majd feladatköréhez.

Arad Megye Tanácsa nevében Péró Tamás egy sajtónyilatkozatban gratulált a két kinevezettnek.