Indul a jelentkezés az Iskola Alapítvány délutáni oktatási programjára

Szeptember 9–15. között nyílik lehetőség a szülők számára, hogy online beírassák gyermeküket az Iskola Alapítvány által tizennégy megyében működtetett, délutáni oktatási programba, mely szeptember 23-án kezdődik.

Az idei tanévben az előző évhez hasonlóan Arad, Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó, Bukarest, Fehér, Hargita, Hunyad, Kolozs, Maros, Máramaros, Szeben, Szilágy és Temes megye 63 tanintézményében, 188 szakképzett pedagógus részvételével biztosít délutáni oktatást az Iskola Alapítvány évek óta működő Afterschool programja.

A programban részt vevő tanintézmények száma a tavalyi tanévhez képest eggyel csökkent, így a vajdahunyadi tanintézményt leszámítva minden eddig bekapcsolódott iskolában továbbra is lehetőség nyílik az Afterschool programban való részvételre. Az intézmények listája itt érhető el.

A hat évvel ezelőtt indított délutáni oktatási program célja az anyanyelvű oktatás vonzerejének növelése, az identitás megőrzése, a magyar oktatás megerősítése, a magyar iskolák népszerűsítése és a családok közvetett anyagi támogatása.

Az oktatók segítenek a gyermekeknek a házi feladatok megoldásában, illetve különböző készség- és képességfejlesztő tevékenységeket tartanak számukra, emellett a program hozzájárul a gyerekek mindennapi meleg ebédjének költségeihez is. A program koordinátorai az előzetes felmérések alapján mintegy 3000 diák részvételére számítanak az idei tanévben.

A tavalyi tanévhez hasonlóan a szülőknek egy online felületen lesz lehetőségük regisztrálni gyermeküket a programra.

Az online jelentkezés szeptember 9–15. között zajlik az alábbi oldalon: https://afterschool.iskolaalapitvany.ro/beiratkozas

Az Iskola Alapítvány által lebonyolított délutáni oktatási program a magyar kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával valósul meg.

(rmdsz.ro)