Intelligens vízfogyasztásmérőket telepítenek Pécskán

Írta:
2025. szeptember 2. 15:40 (kedd) /
Fotó: Iustin Cionca Facebook-oldaláról
Az Aradi Vízügyi Társaság elindította azt a 2026. augusztuságig befejeződő kampányt, amely során 13 000 intelligens vízfogyasztásmérőt telepítenek Arad megye területén. 

Az akciót Pécskán kezdik, ahol 3232 felhasználónál cserélik le ingyenesen a fogyasztásmérőket. A vízórákat meghatározott rendben végzik utcánként haladva, mert az órák cseréje miatt egy rövid időre felfüggesztik a vízszolgáltatást. 

Az új, ultrahangos, távolról is leolvasható fogyasztásmérők lehetővé teszik, hogy a felhasználóknak ne kelljen otthon várniuk a vízórát leolvasó személyt, akit be kell engedjenek házukba, hogy leolvassa az órát. Az új vízfogyasztás mérők ugyanakkor lehetővé teszik, hogy a vízügyi társaság hamarabb észlelje az esetleges meghibásodásokból származó vízveszteséget. 

A vízügyi társaság ezen vízórákkal kapcsolatos projektje több mint 12 millió lej értékű.

