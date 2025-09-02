Intelligens vízfogyasztásmérőket telepítenek Pécskán

Az Aradi Vízügyi Társaság elindította azt a 2026. augusztuságig befejeződő kampányt, amely során 13 000 intelligens vízfogyasztásmérőt telepítenek Arad megye területén.

Az akciót Pécskán kezdik, ahol 3232 felhasználónál cserélik le ingyenesen a fogyasztásmérőket. A vízórákat meghatározott rendben végzik utcánként haladva, mert az órák cseréje miatt egy rövid időre felfüggesztik a vízszolgáltatást.

Az új, ultrahangos, távolról is leolvasható fogyasztásmérők lehetővé teszik, hogy a felhasználóknak ne kelljen otthon várniuk a vízórát leolvasó személyt, akit be kell engedjenek házukba, hogy leolvassa az órát. Az új vízfogyasztás mérők ugyanakkor lehetővé teszik, hogy a vízügyi társaság hamarabb észlelje az esetleges meghibásodásokból származó vízveszteséget.

A vízügyi társaság ezen vízórákkal kapcsolatos projektje több mint 12 millió lej értékű.

