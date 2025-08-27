Iskolakezdés helyett napi rendszerességgel tüntetésekre készülnek

Második alkalommal tüntetnek az Aradi Prefektusi Hivatal előtt az aradi tanárok, a helyi és a megyei rendőrök és a Romsilva erdészei.

A Román Demokratikus Szakszervezetek Egyesület (FSDR), a SIDEPOL Demokratikus Rendőr Szakszervezet, a Silva Szakszervezet, az ALFA szakszervezet és a CSDR szakszervezet a kormány bejelentette reformok ellen tüntet, e mellett a tanárok a tanügyminiszter lemondását követelik.

A rendőri szakszervezeteket tömörítő föderáció (FSNPPC) aradi részlegének egyik képviselője a helyszínen elmondta, tiltakozásuk célja, hogy felhívják a kormányon lévők figyelmét arra, hogy a reformok, amelyeket szeretnének megvalósítani, sem a rendőröknek, sem a lakosságnak nem válnak a javára.

„A rendfenntartók jövedelmének csökkentése a lakosok biztonságát is közvetlenül veszélyeztetheti” – mondta Iustin Bogaciu, az aradi FSNPPC aligazgatója.

„Második hete tüntetünk a prefektusi hivatal előtt, ez a második szerdai nap, hogy tüntetünk. Megközelítőleg 50 tanügyis kollégával és hozzátartozóikkal együtt. Ugyanaz az elégedetlenségünk tárgya, mint az ország többi tanügyi alkalmazottjának, a tanórák számának növelése 2-4 órával, az osztályokban lévő diákok számának növelése, az órabér csökkentése, iskolaösszevonások és a vezető beosztásban lévő kollégák normáinak növelése. A prefektus úrral ma reggel egyeztettünk. Közölte, hogy kéréseinket továbbította a kormánynak és a tanügy-minisztériumnak. Sajnos, David miniszter úr terveinek átláthatatlansága miatt kéréseink süket fülekre találnak. A miniszter úr nem hajlandó találkozni érdekképviseletünkkel – a legutóbbi hírek szerint ma, vagy holnap lesz egy találkozó –, így kollégáink már két hete tüntetnek az ország minden megyéjében. Nem értjük, miért tartanak minket az utcákon, és miért nem hagynak minket visszamenni az iskolába, hogy készüljünk az iskolakezdésre. Egyre azt kérdezzük, tényleg annyira tudatlan a jelenlegi iskolai helyzettel kapcsolatban, vagy szántszándékkal csinálja ezt. Úgy gondolom, az volna a legjobb, ha a miniszter úr beadná a felmondását, és elhagyná a minisztériumot a reformjaival együtt” – mondta Ienășescu Dănuț a tanárok nevében hozzátéve, hogy a következő héten minden nap tüntetni fognak.

Az aradi Romsilva erdészei szintén elégedetlenek az átszervezésekkel, amelyekbe továbbra sincs beleszólásuk, s úgy érzik, a falakkal beszélnek bármit is javasolnak, vagy kérnek. Ugyanakkor egy költői kérdésre is keresik a választ: ha az átszervezések nem hozzák meg a kívánt eredményt, az kinek a hibája lesz?