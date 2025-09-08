Iskolatáska-program a Kohézióval

Az Iskolatáska-program, melyet 2012-ben indítottunk, idén sem maradt el. A németországi támogatóinknak köszönhetően, illetve az egyesületi alapokból harminc kisiskolást és óvodást részesítettünk támogatásban.

A gyerekeknek névre szóló tanszercsomagot állítottunk össze, amely különféle típusú füzeteket, rajztömböt, vízfestéket, írószereket, színes ceruzákat, ceruzákat, ragasztót, filctollat, tollat stb. tartalmazott. Egy párhuzamos programot is működtetünk, és a sportórára szükséges felszerelést biztosítunk a tanulók számára.

A program segítséget nyújt a sokgyerekes és egyszülős családok számára.

Az egyesület nevében ezúton szeretném megköszönni a támogatóinknak a segítséget, és minden gyereknek jó tanulást és kitartást kívánok az elkövetkező tanévben.

A Kohézió Egyesület nyári táborai

Kaláka bejárótábor

Augusztus 11–14. között a Kós Károly Közösségi Központ nagyterme és udvara megtelt élettel. Nagy érdeklődésnek örvendett az immár sokadik alkalommal megszervezett tábor. Munkacsoportokban különféle kézműves tevékenységeket folytattunk a gyerekek korának megfelelően: bútorfestéstől üvegfestésig, de a textilfestés rejtelmeibe is betekintettünk. Gagyi Kinga az agyagozás fortélyairól oktatott, szebbnél szebb tárgyak készültek agyagból. Vetési Zoltánnal pedig az értékrendi témákat boncolgattuk.

Egy izgalmas délutánt töltöttünk Márk Benedekkel, aki hüllőket mutatott be, lehetőségünk volt legyőzni félelmeinket, és a gyerekek örömére, megfogni, megsimogatni őket.

Nem maradt el a közös játék, a film- és mesevetítés sem, a bejáró gyerekeknek tartalmas időtöltésben volt részük.

Köszönet a Communitas Alapítványnak, a németországi támogatóinknak, Kiss Pálnak, aki a finom ebédet készítette, Császár Hannának és Némedi Csabának, akik édességet és gyümölcsöt biztosítottak a gyermekek számára és nem utolsósorban az önkénteseknek: Nemes Gabriella, Huseu Marika, Gagyi Kinga, akik besegítettek a tábor ideje alatt.

Kalandtúra

A Kohézió Egyesület támogatásával a gátaljai fakultatív oktatásban részesülő gyerekek egy csoportja augusztus végén élménydús szórványtáborban vett részt a Hunyad megyei Algyógyon.

A szórványtábor résztvevői több történelmi és természeti látnivalót fedeztek fel. Ellátogattak a piski Arborétumba, Szászváros felújított várába, valamint Algyógy római fürdőihez és a X. századi rotundához. A felsőporumbaki Agyagkastély és a Naptár meséje tematikus park különleges élményt nyújtott, akárcsak a szebeni falumúzeum és állatkert. A programot közös tábortűz tette emlékezetessé, a hazafelé vezető úton pedig megcsodálták Zoe kertjét Bánpatakon, majd Déva váránál zárták a tábort.

A Communitas Alapítványnak és a németországi támogatóknak köszönhetően a gyerekeknek tartalmas táborozásban volt részük.

Sipos Ilona táborszervező beszámolója