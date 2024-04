Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte 2024. április 28-án a temesvári Új Ezredév Egyházközség, amelynek létrehozását a templom-központ építése hívta életre. Gazda István templomépítő lelkipásztor 1998 nyarán érkezett Temesvárra, az Új Ezredév Református Központ alapkövének letételére pedig december 15-én került sor. Az 1999 tavaszán megalakult Új Ezredév gyülekezet tíz évig a C. Negruzzi utca 17. szám alatti imaházban tartotta istentiszteleteit, mostoha körülmények között, ezen a helyszínen megtartott szabadtéri hálaadással kezdődött a vasárnapi megemlékezés, majd a gyülekezeti tagok, Ft. Bogdán Szabolcs János püspök és Nt. Gazda István lelkipásztor vezetésével, énekszóval vonultak át a jubileumi ünnepség színhelyére, az Új Ezredév Központ templomába.

Igét hirdetett Ft. Bogdán Szabolcs János királyhágómelléki református püspök, aki Józsué könyvéből választotta az istentisztelet alapigéjét (Józsué 21. fejezet 43-45 vers). „Az Új Ezredév gyülekezetének és az épülő templomnak már 25 éves történelme van – mondta ft. Bogdán Szabolcs János püspök. – Hogy mit rejt, miről szól ez a 25 év, ti tudjátok igazán: volt harc, küzdelem, csüggedés, megtorpanás, rengeteg kérdés, volt rengeteg öröm és csodák megtapasztalása. Csodákat éltetek át és ezek a csodák azt igazolják, hogy az Úr veletek van, nem vagytok egyedül ebben az építkezésben, a gyülekezetépítésben és a hajlék építésében, Isten akaratából, kegyelméből épül minden, a gyülekezet és a templom.” – hangsúlyozta a püspök. „25 év telt az Új Ezredév gyülekezet életéből, azért gyűltünk ma össze, hogy visszatekintsünk és hálát adjunk az Úrnak azokért az ajándékokért, amelyeket adott a gyülekezetnek és erőt gyűjtsünk, hogy induljunk neki az útnak, ami még előttünk van.” – mondta ft. Bogdán Szabolcs János.

Elsőként nt. Gazda István, az Új Ezredév gyülekezet lelkipásztora köszöntötte a hálaadó istentisztelet jeles vendégeit: egyházi elöljárókat és lelkésztársakat, az anyaországi Rákospalota-Óvárosi gyülekezet küldöttségét, magyar intézményvezetőket, politikusokat, a gyülekezet tagjait. „Ez a bő 25 év az életemet jelenti, mert meghatározza a jelenemet is. – mondta ft. Gazda István. A gyülekezet vezetősége és tagjai nevében is elmondhatom: itt van életünk egy jelentős része. Létezésünk ezzel az egyházi és kulturális központtal összenőtt, ennek ellenére most elsősorban nem téglákról, falakról, hanem az épülő lélekről szeretnék szólni.” ft. Gazda István felidézte az Új Ezredév gyülekezet negyed évszázados történetének fontosabb pillanatait, külön megemlékezve azokról az egyháztagokról, akik már nem érhették meg ezt jubileumi ünnepséget.

A köszöntők sorát ft. Bogdán Szabolcs János püspök folytatta, aki az egyházkerület nevében megköszönte Gazda Istvánnak és feleségének, Melindának áldozatos szolgálatukat. „Hatalmas feladatot bízott rájuk Isten, hiszen semmi nem volt itt egy omladozó imaházon kívül. A honfoglalásnak, országépítésnek ezt a feladatát csak küldetéstudattal lehet elvégezni és egyfajta jó értelemben vett fanatizmussal. Isten vezessen tovább az úton, amely előttetek áll” – mondta a püspök. A gyülekezet nevében Makkai Zoltán főgondnok köszönte meg Gazda István lelkipásztornak szolgálatát: „A gyülekezet és a magyar közösség egésze szerencsésnek mondhatja magát amiatt, hogy a Jóisten közénk rendelte Gazda István lelkipásztort” – mondta Makkai Zoltán, aki jubileumi köszöntő oklevelet és emlékplakettet adott át a lelkipásztornak.

A Római Katolikus Egyház nevében ft. Pál József Csaba püspök, a Temesvári Református Egyházmegye részéről nt. Bódis Ferenc esperes, a Temes megyei RMDSZ nevében Molnár András elnök, az Erdélyi Magyar Szövetség Temes megyei szervezete nevében Kása Zsolt elnök köszöntötték a fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Új Ezredév gyülekezetet és lelkipásztorát. Nt. Hekli Katalin Rákospalota-Óvárosi lelkipásztor üdvözletét a testvérgyülekezet presbiterei tolmácsolták.

Az ünnepség fényét a Szabó Gabriella vezényelte Új Ezredév Kórus szolgálata, az ifjú Aszalos Bence szavalata és Bajkai Róbert Fábián, a temesvári Dóm orgonistájának színvonalas orgonajátéka emelte. A jubileumi ünnepség a Himnusz közös eléneklésével és szeretetvendégséggel zárult.