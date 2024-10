Jól haladnak az őszi mélyszántással

Nagy Zsolt falugazdával, az Arad Megyei Magyar Gazdák Egyesületének az alelnökével a jelenleg zajló mezőgazdasági munkálatokról beszélgettünk. Amint elmondta, a gazdálkodók közül sokan befejezték az őszi árpa vetését, továbbá vetik a kenyérgabonát, a búzát is. Mások mostanában készítik elő a területet a vetéshez. Az utóbbi két hónapban esett bőséges csapadék jóvoltából, a talaj jól munkálható, abból megfelelő magágy készülhet. Már elég sokan befejezték az őszi vetéseket, ugyanakkor a repcevetést permetezik, ami sok helyen már kikelt. Akik a búza helyébe úgy vetették a repcét, hogy a területet nem szántották, csupán tárcsázták, azoknak a földjeiken kikeltek az elszóródott búzamagok is, ezért a búzakeléstől gyomirtózással szabadulnak meg. Manapság az időjárás kedvez a mélyszántásnak, amit egyre többen művelnek, mert a talaj nedvességtartalma megfelelő, ezért a munkálatok jól haladnak. A kalászosok megfelelő termést adtak, legnagyobb gond a kukoricával és a napraforgóval volt, utóbbiaknak a termése nem fedezi a termesztési költségeket sem. A kereskedők továbbra is az országba beáramló olcsó ukrajnai gabonát részesítik előnyben, mert a felvásárlók a hazai és az ukrajnai gabonát is egyazon áron veszik át, tehát az ukrajnai gabonán többet nyernek – mondta el érdeklődésünk nyomán Nagy Zsolt falugazda.