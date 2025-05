Jól jöttek az esők, de még szükség van csapadékra

Nagy Zsolt falugazdával, az Arad Megyei Magyar Gazdák Egyesületének az alelnökével az utóbbi két hétben esett csapadék fontosságát értékeltük. Amint előre bocsátotta, a május 15-én, csütörtökön érkezett, négyzetméterenként mintegy 15 liter eső nagyon jókor érkezett, hiszen egész áprilisban és május közepéig nagyon kevés eső hullott, noha az őszi vetéseknek rendkívül szükséges lett volna. A kalászos vetések elkezdtek felsülni, a búza bokrosodásakor nem hozta ki az összes kalászt, főként a homokosabb és szikesebb földeken. A csapadék ugyancsak jókor érkezett a kukoricavetésekre is, amelyek már kikeltek, ezért további csapadékra is szükség van, hiszen nemcsak a kukorica-, hanem a búzaföldeken is nagy repedések keletkeztek. A repcevetésekben most telítődik a mag, miközben a búza a kalászát hányja, most fejlődik benne a mag.

Az említett csapadék jól jött, de még nem elég, hiszen a következő időszakban négyzetméterenként akár 50 liter esőre is szükség lenne, mert a termőföld nincs telítődve. Régebben olyan szikes területek voltak, ahol még április–májusban is állt a víz, manapság ilyen területeket nem lehet látni, ilyen területek nincsenek.

(Fotó: pixabay.com)