Jóváhagyták a Maros-part átalakítását

Arad város tanácsa december 21-én, csütörtökön megtartotta havi rendes ülését, ami az Aradi Filharmonikusok kórusának és a fúvószenekar egy részének kántálásával kezdődött. Az ismert román és angol nyelvű énekeket követően a tanácsosok némiképp ünnepi hangulatban megemlékeztek az 1989-es forradalomról és egy perc néma csönddel adóztak az áldozatok emlékének. Az ülés keretében ismét terítékre került a Maros-partnak a Decebal hídtól az Európa parkig tartó szakaszának átalakítása és korszerűsítése, amely tervezetet november végén a városi tanácsban nem szavaztak meg a szakbizottságokban felmerült számos megválaszolatlanul maradt kérdés miatt.

A Maros-part átalakítására vonatkozó terveket az Aduro Impex bukaresti vállalat készítette, amely cég a beruházás értékét első körben 88 460 000 lejre becsülte, majd a decemberi ülésre 74 782 116 lejre módosították a tervezettel kapcsolatos számos kritika miatt. A beruházás keretében a sétányt, a parkokat, a közvilágítást, a sétányon lévő padokat és asztalokat újítanák meg. A vízhez vezető lépcsőket, a kerékpárutat és sétányt felújítanák, új parkokat és új zöld területeket hoznának létre. A tervezet védelmében Călin Bibarț polgármester is felszólalt a decemberi ülésen, elmondva, hogy a terveket készítő vállalat és az önkormányzat műszaki igazgatósága között komoly beszélgetések zajlottak a tervek kapcsán és kissé meg is voltak sértődve a kapott kritikák miatt, ám úgy gondolja, valamilyen szinten igazat kell adni a cégnek is, amely nem javasolhat olyan megoldásokat az önkormányzat számára, amelyeket nem tart helyénvalónak. A polgármester álláspontját Lucia Giurgiu, az önkormányzat műszaki részlegének alkalmazottja is támogatta elmondva, hogy a tervezet megkapta a környezetvédelmi, Román Vízügyi és Kulturális Igazgatósági jóváhagyásokat is, amelyek a területen tervezett munkálatok miatt szükségesek lesznek. Giurgiu arról is beszámolt, hogy a tervezet megvalósításához európai forrásokat céloznak meg a Műszaki Segítség Programon (Programul Asistență Tehnică) keresztül, amire e hónap végéig nyújthatják be a támogatási kérvényt. Egy kérdésre felelve elmondta: a tanács jóváhagyását követően is a tervek még módosíthatóak lesznek. Ezzel kapcsolatban Lazăr Faur alpolgármester kért szót:

„Ma megszavazzuk a műszaki-gazdasági terveket. A következő lépés a műszaki tervek jóváhagyása. A két fontos pont között azt javasoljuk, hogy részletesebb beszélgetéseket folytassunk, amihez egy munkacsoport alakítását ajánljuk a városi tanácsosok, szakértők, civil szervezetek képviselőinek részvételével, hogy megtudjuk, létre tudunk-e hozni olyan tervet, ami mindenkinek megfelel és javítja a jelenlegit. Az a célunk, hogy a legjobb megoldást válasszuk egy olyan projekt megvalósítására, ami Arad szimbólumát minősíti” – mondta az alpolgármester.

A munkacsoport első ülése az ünnepek után lesz. A tervezetet végül 13 igen szavazattal elfogadták.

A tanácsülés keretében jóváhagyták azt a tervezetet is, amelynek keretében a pernyávai Clujului utca 142/A és 142-144-es szám alatt (egy évek óta üresen álló telken) a SC ELLADA BUILDING SRL új lakóházakat építenek. A tervezet szintén 13 szavazattal lett jóváhagyva.

A napirendi lista számos pontja a városban található leromlott állapotú épületek tulajdonosainak többletadóztatására vonatkozott, hogy ezzel a városvezetés az épületek felújítására bírja a lakosokat. Az egyik ilyen épülettel kapcsolatban a tulajdonosi társulás adminisztrátora kért szót, segítséget kérve a felújításhoz, elmondva, hogy semmilyen intézménytől nem kaptak támogatást. Az önkormányzat egyik munkatársa kifejtette: ez esetben a városvezetés sem tehet semmit és a törvények szerint kell eljárniuk.

A napirenden szereplő minden épület esetében jóváhagyták a 100, 200, 300, 400 és 500%-os többletadók kivetését.