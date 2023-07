Július 7-től a Leroy Merlin várja az aradiakat!

Íme, mit találhat a város legújabb barkácsáruházában

A Leroy Merlin, az építőiparra, dekorációra és kertészetre szakosodott áruházlánc július 7-én nyitja meg első üzletét Arad városában és a 21-et Romániában. Az új üzlet az AFI Europe Arad kereskedelmi parkban, a 6 Vânători út 5. szám alatt található, és hétfőtől szombatig 07.00 és 21.00 óra között, vasárnap pedig 8.00 és 20.00 óra között lesz nyitva. Íme a termékek, szolgáltatások és megoldások, amelyekkel a Leroy Merlin várja az aradiakat:

Az új Leroy Merlin Arad üzletben változatos termékkínálat áll majd rendelkezésére olyan kategóriákból, mint: építőanyagok, kerti termékek, dekorációk, szerszámok, lakásfelújítási termékek, megoldások otthoni projektekhez (fürdőszoba és konyha) és még sok minden más, amik segítik megvalósítani álmai otthonát! Minden vásárló, aki átlépi az üzlet küszöbét, akár fizikailag, akár online, megtalálja a megfelelő termékeket és támogatást, hogy megteremtse saját otthona számára a legjobb árakon azt a környezetet, amelyben boldog lehet szeretteivel. Tekintse meg itt az Önnek ajánlott termékeket!

Az új aradi áruház emellett a vásárlók rendelkezésére bocsátja a DELINIA iD-t, a Leroy Merlin saját márkájú konyhai bemutatótermét is, amely egy minőségi és felelősségteljes projekt, 100%-ban minősített fából, 0% polisztirolból készült termékekkel a csomagolásban, és a termékcsalád több mint 90%-át Európában gyártják. Azoknak a vásárlóknak, akik DELINIA iD márkájú konyhákat szeretnének vásárolni, 9 különböző bútorsorozat áll a rendelkezésére, 17 anyag- és színválasztékkal, valamint számos, a konyhai tevékenységeket megkönnyítő kiegészítővel. A dizájn tekintetében az ügyfelek többféle effektust és felületet választhatnak, sokféle színben.

Szintén a Leroy Merlin Arad áruházban ingyenes festékkeverő szolgáltatást is talál, valamint a konyha konfigurációjának 3D-és lehetőségét, PVC ablakok készítésének lehetőségét megrendelésre, de lehetőség van a 3X4Xoney szolgáltatás igénybevételére is, amelyen keresztül a Leroy Merlinnél 3 vagy 4 részletben is kifizetheti vásárlásait, betéti kártyával, beleértve a bérkártyát is, további költségek nélkül.

Ezen felül, ha az új üzletben vásárol, vásárlói kártyát kaphat, amely számos előnyt nyújthat, többek között: 365 napra meghosszabbított visszaküldést, július 17-ig ingyenes kiszállítást 400 lej értéken felüli vásárlás esetén, az üzlettől legfeljebb 20 km-re, és ezen felül az üzletben található termékek készletének gyors ellenőrzését is.

Ha nincs ideje személyesen egy hosszabb látogatásra a Leroy Merlin áruházba, bátran igénybe veheti az alternatív megoldások egyikét, mint például a Foglalást és Átvételt, amelyen keresztül le tudja foglalni a kívánt termékeket az üzletben, két órán belüli utólagos átvétellel. Van lehetősége továbbá Telefonos rendelésre azoknak, akik szeretnének gyors rendelést leadni telefonon, vagy Online Rendelésre a termékek házhoz szállításával. Ezzel egyidejűleg letöltheti a Leroy Merlin mobilalkalmazást, amely hozzáférést biztosít az áruházban elérhető összes termékhez, valamint az „Inspiráció” részhez, amely cikkekkel és videós anyagokkal mutat be otthon- és kerttervezési projekteket, illetve felújítási ötleteket és megoldásokat.

Július 7-től a Leroy Merlin mindennap alacsony árakkal várja Önt Aradon is!