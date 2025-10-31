Kerékpárút épülhet a Westfield lakónegyedtől a megye határáig

Október végi ülésén Arad Megye Tanácsa letette az alapjait annak a kerékpárút építési projektnek, amely az Arad–Nagyvarjas megyei úttal párhuzamosan futna, összekötve a nyugati ipartelepet a környéken lévő fontosabb utakkal. A lakónegyedben élők kérésére elindított projekt során a lakónegyedtől a megye határáig vezető kerékpárutat alakítanának ki, népszerűsítve a sportot.

A kerékpárút kiépítéséhez előbb egy műszaki és egy megvalósíthatósági terv szükséges, így ezek elkészítésére a tanács kijelölte a szükséges anyagi forrásokat. Mint a megyei tanácsülésen kiderült a leendő kerékpárút a megyei tanács tulajdonában áll, így a megvalósítás nem ütközik a akadályba.