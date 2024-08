Kiállítás és könyvbemutató

A Nyugati Jelen szerkesztőségében már hagyománnyá vált, hogy minden év augusztusában megemlékezünk az Aradi Magyar Sajtó Napjáról, abból indulva ki, hogy 1861 augusztusának első napjaiban jelent meg Aradon az Alföld napilap első száma. Ilyenkor, lehetőségeinkhez mérten, szerényen, de legalább egy pohár borral megünnepeljük az évfordulót. Jó alkalom ez arra is, hogy minden kedves olvasónkat, barátunkat, velünk szimpatizálókat szeretettel meghívjunk a Jelen Házba. A program keretében most két rendezvényre is sor kerül.

Kiállítás Móré Sághi Annamária akvarelljeiből

A rendkívüli tehetséggel megáldott textilművész és festő csodálatos faliszőnyegei, virágcsendéletei és akvarelljei évtizedek óta az aradi képzőművészet élvonalába tartoznak. Móré Sághi Annamária fénykorában rendkívül termékeny és sokoldalú művész volt. Munkái ma is számos aradi iskolában, közintézményben láthatóak, nem is beszélve a magángyűjtőkről. Az utóbbi években azonban a művésznő egészségi állapota elég súlyossá vált és nem csak beteg, hanem rokkant is lett. Híres szövőszékét is rég eladta, boka nélkül nem tudna dolgozni rajta. Egykori tüzes tehetségéből és erejéből mára annyi maradt, hogy időnként egy-egy akvarellt teremtsen papírra. Ezekből az utolsó virágzásokból állítunk ki egy csokorra valót a Jelen Ház dísztermében, az Aradi Magyar Sajtó Napján, augusztus 8-án 17.30 órakor. A művésznő a kiállítást egyik volt barátja és rokkantságában segítője, a borosjenői Mészáros Dávid emlékének szenteli, aki nemrég hirtelen elhunyt.

Csép Sándor hazatalál – könyvbemutató

Csép Sándor, egy régi szóhasználattal élve, híres földink, sajnos már tizenegy éve eltávozott sorainkból. Az elmúlt tavaszon, mint sokan felfigyeltek rá, egy szép mívű könyv jelent meg az életéről és munkásságáról, amelyet özvegye, Albert Júlia, ismert kolozsvári színésznő neve fémjelez. A könyv címe, SORSKÉRDÉSEINK HORDOZÓJA, egy ideje már Aradon is kapható, többen meg is vásárolták és nyilván, örömükre, el is olvasták.

A könyvnek eddig Marosvásárhelyen és Kolozsváron tartott bemutatót Csép Sándor családja és a Kriterion Könyvkiadó. A Nyugati Jelen szerkesztősége már hetekkel ezelőtt úgy döntött, hogy tartsuk meg nálunk, Csép Sándor szülővárosában, a harmadik könyvbemutatót. A család készségesen vállalta az együttműködést.

A bemutató rendezésébe besegítenek Sándor aradi barátai is.

Szeretnénk, ha az aradi magyarok, dacolva a meleg idő esetleges folytatódásával is, szép számban vennének részt ezen az érdekesnek ígérkező, nem mindennapi rendezvényen, tanujeléül annak, hogy Csép Sándor eszméi Aradon mindig hazatalálnak, alakját és hagyatékát itt nemcsak felidézzük, de örökre szívünkbe is zárjuk.

A könyvbemutató kezdési időpontja augusztus 8-án 18 óra, helyszín, a Jelen Ház díszterme.