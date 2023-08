Kigyulladt egy ház tetőszerkezete

Vasárnap délután 6 óra körül háztűzhöz riasztották a tűzoltóságot egy borossebesi gazdasághoz.

A helyszínre először a helyi tűzoltók szálltak ki, majd a borosjenői tűzoltóság csapata is a segítségükre sietett egy tűzoltó és egy magaslati oltást lehetővé tévő gépjárművel. A helyszínen a SMURD mentőcsapata is jelen volt. Az épület tetőszerkezete megközelítőleg 30 négyzetméteren lángolt, s a tűz a szomszéd ház tetőszerkezetére is átterjedt, ami 200 négyzetméteren égett.

A tüzet két órán keresztül oltották. Személyi sérülés nem történt. A tűz keletkezésének okát a hatóságok még vizsgálják.