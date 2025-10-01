Kölcsönből állják az európai finanszírozású projektek önrészét

Arad Megye Tanácsa után Arad municípium önkormányzata is arra kényszerült, hogy banki kölcsönt vegyen fel a beruházásai finanszírozására.

Románia aktuális gazdasági helyzete miatt az országban több önkormányzat is arra kényszerül, hogy kölcsönt vegyen fel az európai forrásokból finanszírozott beruházások folytatására. A kölcsön Arad megye és város esetében is egyfajta biztonsági hálót képez, amiből az európai finanszírozású beruházások önrészét állják.

A helyi önkormányzat szeptember 30-ai ülésén egy 150 millió lejes kölcsön felvételét hagyta jóvá. A kölcsönre három évig nem kell kamatot fizetni. A visszafizetési határidő 12 év múlva jár le.

A kölcsön felvételével kapcsolatban egyes tanácsosok aggodalmukat fejezték ki, mivel a Városháza már három kölcsönnel rendelkezik, de az önkormányzat gazdasági igazgatója elmondta, hogy a municípium eladósodási aránya 10,24% és nem éri el a maximális 30%-os küszöböt. Călin Bibarț polgármester elmondta, hogy tavaly a város eladósodási aránya 14% volt, és az sem okozott gondot a város vezetése szempontjából.

Jelenleg a város három banki kölcsönnel rendelkezik. Ebből az egyik egy 20 millió eurós kölcsön, amiből még 7 millió eurót kell visszatérítsenek 2028-ig. A másik a ferdekábeles híd építésére felvett 100 millió lejes kölcsön, amit már elkezdtek törleszteni, ezt 2031-ig kell visszafizetni. Még egy 100 millió lejes kölcsönt is felvettek, ezt még nem kezdték el törleszteni, azt 2034-ig kell visszafizessék.

A jóváhagyott 150 millió lejes kölcsönből az önkormányzat 11 európai finanszírozású beruházás önrészét fizeti, összesen 153 millió lej értékben. A 11 beruházás megvalósításának teljes összege 640 millió lej, amiből 500 milliót vissza nem térítendő európai forrásokból finanszíroznak.

A tizenegy beruházás között szerepel a municípium távfűtési hálózatának felújítása, amire a kölcsönből 45 millió lejt különítenek el. A beruházás műszaki terveit az Elsaco vállalat készíti és a kivitelezést is a cég végzi. Tizenhárom millió lejt fordítanak a Zászlók tere és a Mikelakai 300-as zóna között lévő villamossínek korszerűsítésére és 7 millió lejt a Radnai út és a Renașterii utca közötti villamossínek felújítására. A két beruházást a Nyugati Regionális Programon keresztül finanszírozzák.

A villamoskészlet bővítésére két, a Nyugati Regionális Programon keresztül finanszírozott projekt áll megvalósítás alatt, ezekre egyenként 4,9 millió lejt különít el az önkormányzat a kölcsönből. A technológiai iskola kampuszának kialakítására a PNRR-n kapott források mellett 20 millió lejt szánnak a kölcsönből.

A Sabin Drăgoi Művészeti Líceum fűtési hálózatának felújítására a PNRR-s források mellett 18,3 millió lejt szánnak a kölcsönből. Ugyanígy az Informatikai Líceum fűtési hálózatára 5,5 millió lejt szánnak. A projektet szintén a PNRR forrásaiból finanszírozzák.

A Maros-part Európa-park és Decebal-híd közötti szakaszát a Nyugati Regionális programon keresztül újítják fel. Az átalakításokra 17,9 millió lejt különítenek el.

A PNRR-n keresztül finanszírozott két tömbház felújítási projektjére 8,5 millió lejt, illetve 5 millió lejt fordítanak. Viszont a PNRR forrásaiból támogatott beruházások kivitelezése nem érte el a 30%-ot, így nagy valószínűséggel elvesztik az európai forrásokat. Ezzel számolva a kölcsön felvételekor a helyi önkormányzat dönthet úgy, hogy a négy szóban forgó projekt helyett, más megvalósításokra fordítják a rendelkezésre álló pénzt.