Konzultáció a régi UTA kantin telkének parkosításával kapcsolatban

Annak ellenére, hogy az UTA lakónegyedben lévő egykori kantin telkének hasznosításával kapcsolatos jogi eljárás még nem ért véget, Arad város önkormányzata továbbra is a telek parkosítására törekszik, konzultációt szervezve a parkosítási tervekkel kapcsolatban.

Az eredetileg a Tehnodomus vállalat tulajdonában álló telket 2022-ben a Borbau Construct Kft. vásárolta meg azzal a céllal, hogy tömbházakat építsen a telken, csakhogy a helyi tanácsosok 2023-ban jóváhagyták a telek parkosítására vonatkozó megvalósíthatósági tervet. A Borbau Construct rögtön jogi eljárást indított, s a temesvári bíróság ara kötelezte a helyi önkormányzatot, hogy jóváhagyják a tömbházépítési terveket.

A helyi önkormányzat 2024 szeptemberében 358 000 euróért kisajátította a telket, amiért az ingatlanfejlesztő eljárást indított, mondván, hogy az önkormányzat sokkal kevesebbet fizetett a telekért, mint kellett volna, mert a cég a Tehnodomustól 536 000 euróért vásárolta a telket. Noha első körben az aradi törvényszék az önkormányzat javára döntött, a temesvári fellebbviteli bíróság döntésére még várni kell.

A jogi eljárástól függetlenül a helyi önkormányzat weboldalán konzultációt írt ki az 5150 négyzetméteres telek parkosítására. A tervekkel kapcsolatban szeptember 15-éig várják a lakosok javaslatait és meglátásait.