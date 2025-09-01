Közúti balesetben vesztette életét az önkéntes tűzoltó

Közúti balesetben vesztette életét az önkéntes tűzoltó
Augusztus 29-én, péntek este halálos kimenetelű közlekedési baleset történt Temesújfalu közelében, a DJ 682-es úton. 

A megyei rendőrség közleménye szerint az autót egy 22 éves férfi vezette, aki elvesztette uralmát a jármű felett, és egy kanyarban az árokba borult. Mivel a sofőr nem kötötte be biztonsági övét, a baleset során kirepült az autóból és a helyszínen életét vesztette. Az autó anyósülésén egy 19 éves lány is utazott, aki viszont bekötötte biztonsági övét, de így is kórházi ellátásra szorult. 

A rendőrség vizsgálatai szerint a 22 éves sofőrnek nem volt jogosítványa.

Adrian Antoche Lippa város alpolgármestere Facebook-oldalán megjelent részvétnyilvánításból kiderült, hogy a 22 éves sofőr Alex Ieremciuc, lippai önkéntes tűzoltó volt, akit a lippai önkéntes tűzoltók egy elkötelezett és bátor fiatalként ismertek meg. 

