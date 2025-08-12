Leépítések a temesvári Városházán

Dominic Fritz polgármester a közigazgatási apparátus újabb átszervezését javasolja, összhangban az országos közigazgatási reformmal, amelynek célja a polgárok igényeire összpontosító hatékonyabb igazgatás. A reform az állások számának és a személyzeti költségeknek a csökkentését irányozza elő anélkül, hogy ez befolyásolná a temesvári lakosoknak nyújtott szolgáltatások minőségét. Az intézkedés évi több mint 7,3 millió lej megtakarítást hoz a helyi költségvetésnek.

A Városháza által nyújtott szolgáltatások működésére gyakorolt hatást a felgyorsult digitalizáció és a belső átszervezés enyhíti, amelyek lehetővé teszik az emberi erőforrások jobb felhasználását. „A papíralapú adminisztrációról egy eredményorientált, a polgárok és az üzleti környezet igényeire összpontosító adminisztrációra térünk át” – mondta Dominic Fritz polgármester.

Az újabb átszervezés egy szélesebb körű reform- és költségvetési egyensúly intézkedéscsomag része, amely magában foglalja az európai projektekhez nyújtott bónuszok maximális felső határának 10%-os csökkentését, a nettó fizetés szintje alapján nyújtott étkezési juttatásokat, valamint az eredménytelen struktúrák, például a Gépjárműipari Beszállítók Kompetencia- és Fejlesztési Regionális Központjának (CERC) megszüntetését is.

A belső tevékenység részletes kielemzése rávilágított arra, hogy egyes osztályok maximálisan kihasználják a rendelkezésükre álló munkaerőt, mások kevesebb alkalmazottal is el tudják látni a tevékenységet. Az átszervezés négy vezetői pozíció megszüntetését írja elő, amelyek közül kettő jelenleg be van töltve, valamint 39 végrehajtói munkakör leépítését, amelyek közül 30 jelenleg be van töltve.

Dominic Fritz polgármester 2020-ban elindította a Városháza közigazgatási átszervezését, ha akkoriban a szervezeti ábrában 640 álláshely szerepelt, ezek száma jelenleg 535-re csökkent. Ha az újabb átszervezés megvalósul, akkor a polgármesteri hivatal szakosított apparátusa 494 álláshellyel fog működni.