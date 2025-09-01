„Legyél te is űrhajós!”

Szeptember elsején virtuális űrutazáson voltak a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum diákjai és tanárai, akik részt vettek a SpaceBuzz Hungary ingyenes oktatási programban és teljesítették a program kihívásait. Életre szóló élményben volt részük mindazoknak, akik beülhettek az „űrkapszulába” és virtuális látogatást tettek a nemzetközi űrállomáson: a „kék bolygó” lenyűgöző látványa, az űrállomás hatalmas méretei, és az űr végtelensége döbbenetes hatással van az „űrhajósra”.

Hogyan került ez a fantasztikus VR szimulátor Temesvárra? – kérdeztük Zentai Istvántól, a SpaceBuzz Hungary Közhasznú Alapítvány vezetőjétől.

– A SpaceBuzz Hungary oktatási programra regisztrált a temesvári iskola. Ez egy ingyenes oktatási program, ahol mi a világűrön keresztül mutatjuk meg a gyerekeknek a bolygónk törékenységét és a fenntarthatóságra, a környezetvédelemre próbáljuk őket rávezetni. Az iskola bekerült a programba, amely 12 leckéből (küldetésből) áll: élményalapú oktatásról van szó, ahol a természettudományos tárgyakat keverjük a nem természettudományos tárgyakkal. Volt olyan kihívás, amikor fejen állva esznek pogácsát a gyerekek, de természetesen ennél sokkal komolyabb küldetések is voltak. A program 10–12 éves gyerekeknek szól: először megmutatjuk nekik mi az a világűr, azután, hogy mi a Naprendszer, mi van benne a teremtéstől (a kezdetektől) fogva, illetve mi az, amit az ember juttatott fel az űrbe, eljutunk a műholdakig, innen már csak egy lépés a Föld megfigyelése. Megmutatjuk nekik a bolygót, hogy 30 évvel ezelőtt hogy néztek ki a gleccserek a műholdfelvételeken és hogy néznek ki most, hogy néztek ki az esőerdők 30 évvel ezelőtt és hogy néznek ki most, és sorolhatnám a példákat. A temesvári gyerekek a tanáraik vezetésével elvégezték ezt a 12 küldetést és jogosulttá váltak arra, hogy ezt a magyar fejlesztésű és gyártású szimulátort idehozzuk és a gyerekek, tanáraik és az iskola által meghívott vendégek beleülhetnek és átélhetik, amit egy űrhajós átél, amikor a világűrből lenéz a Földre.

– Mi a reális abból, amit láthattunk az űrállomásból és mi az ami fikció?

– A három dimenziós látvány teljesen reális, a NASA-tól legálisan kapott felvételek alapján készült, amit itt látni lehetett. Eleinte a nemzetközi űrállomás központi moduljában van a nézelődő, utána a második részben (3 perc 49 másodperc) egy teljesen átlátszó falu kapszulában röpköd az űrturistánk az űrállomás körül, amely pont így néz ki, egy majdnem focipálya méretű hatalmas objektum, földi viszonylatban a tömege 4200 tonna lenne! A Föld látványa is pont ilyen – hű de nagy, mondja mindenki – ez azért van így, mert az űrállomás „csak” 380–400 km magasságban van a Föld felszínéhez képest és mondjuk a Holdról a Föld sokkal kisebbnek látszik. Azok az űrhajósok, akik űrsétára mentek az űrállomásról vagy részt vettek annak megépítésében, éppen ilyen látványban részesültek.

– Az Önök programjának különleges aktualitást ad Kapu Tibor űrutazása, ami felkeltette a gyerekek érdeklődését az űrhajózás irányába.

– Kapu Tibor űrhajósunk és Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajós is kipróbálták a virtuális űrkapszulánkat, a NASA oktatási igazgatója is ült benne, akárcsak kutatómérnökök, felnőttek, gyerekek, háziasszonyok, pedagógusok és sokan mások. Az alapítványunk elnyert egy olyan pályázatot, hogy azok a gyerekek, akik eddig részt vettek a SpaceBuzz oktatási programban – több mint tízezren vannak – beküldhettek három kérdést vagy kérést. Több mint 1000 kérdés érkezett, ebből kiválasztottak negyvenötöt, amelyeket az Action Space a HUNOR-on keresztül eljuttatott Kapu Tiborhoz, és amikor fent volt az űrállomáson, 24 gyereknek a kérdését egy videóban megválaszolta. Ezt a felvételt most beépítjük az oktatási programunkba (nyilvános hozzáférést is fogunk adni) mert meggyőződésünk, hogy Kapu Tibor küldetése, az általa elvégzett 25 kísérlet nagyon fontos, de legalább ilyen fontos, hogy a jövő nemzedékét inspiráljuk! Reméljük, hogy Kapu Tibor űrutazása nagyon sok magyar gyereket fog inspirálni az űrtevékenységre, határon innen és túl.

– Köszönöm a beszélgetést és a virtuális űrutazást, amely életre szóló élmény volt!