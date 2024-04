Lenni vagy nem lenni

Vasárnap, április 28-án indította kampányát az RMDSZ Hunyad megyei szervezete. A dévai Művészeti Színházban tartott közösségi rendezvényt megelőzően az RMDSZ helyi és megyei listavezetői Winkler Gyula EP-képviselővel közösen leadták a választási irodában a megyei tanácsosi listát, illetve a megyei elnökjelölt pályázatát a hozzájuk tartozó támogatói aláírásokkal. Az ezt követő kampánynyitón felszólaltak a nagyobb települések tanácsosi listavezetői, mindannyian hangsúlyozva, hogy a június 9-i választások sorsdöntőek lehetnek a Hunyad megyei magyarság életében.

– A hamleti kérdésre egyszerűsíthető az idei választás a Hunyad megyei magyarság szempontjából – mondta Pogocsán Ferdinánd dévai alpolgármester az RMDSZ Hunyad megyei kampányindítóján. A létszámában jócskán megfogyatkozott magyar közösségben ugyanis a megmaradás forog kockán. – Az elmúlt években megtapasztalhattuk, mit jelent az, ha van magyar képviselet egy-egy közigazgatási testületben. Még ha egyetlen személy is, de az biztosan azért küzd, azért lobbizik, hogy a magyarság megkapja az őt megillető támogatásokat.

– Támogatást tudtunk kieszközölni iskolánknak, tagozatainknak, templomainknak, civilszervezeteinknek, úgy érzem, mind szakmailag, mind elkötelezettség szempontjából maximálisan helyt álltunk az elmúlt időben – fogalmazott dr. Máté Márta megyei tanácselnök-jelölt. – Egyéni sorsunk alakulásában sem mindegy, hogy van-e kihez magyarul, bizalommal fordulni akár ügyintézés, akár gazdasági kérdés, akár egészségünk megőrzése kapcsán. A magyar tisztségviselők ajtaja mindenki előtt nyitva áll – hangsúlyozta dr. Bende Barna, a vajdahunyadi kórház aligazgatója, városi és megyei tanácsos-jelölt, aki hosszú évek óta minden esetben segíteni próbál a bajbajutottakon. Így is előfordult, hogy a legutóbbi választás alkalmával 17 szavazat hiányzott Vajdahunyadon a tanácsosi mandátum elnyeréséhez. Ez nem a demográfián múlott. Itt a tudatosság a döntő. Hogy felismerjük, hogy a magyar közösségi érdekeinket csak magyar ember tudja és akarja felvállalni – erősítette meg Kutasi Csaba petrozsényi tanácsos-jelölt is. A helytállás kiemelkedő példáját hozta Lupényból Benedekfi Dávid, helyi tanácsos-jelölt, beszámolva, hogy a jelenlegi helyzetben is van erő, akarat templomot építeni Urikányban, a legdélibb végeken.

Winkler Gyula megyei RMDSZ-elnökként és az EP-jelöltlista vezetőjeként köszönetet mondott mindazoknak, akik aktívan részt vállaltak, vállalnak a közösség építésében, megtartásában. Elmondta, fontosnak tartja, hogy a szórványban is bizakodóan tekintsünk a június 9-i választások elé. – Nem a mi döntésünk, hogy a két választást összevonták, de az adott helyzethez alkalmazkodva megpróbáljuk maximalizálni az eredményeket. Ezúttal az RMDSZ önálló jelöltlistákat indított Hunyad megye 32 településén. Ez jóval több annál a 15 településnél, ahol helyi szervezetünk van, de megpróbáljuk a maximális szavazatszámot összegyűjteni a megyében. Mindannyiunknak el kell menni szavazni és Hunyad megyében négy jelöltlistán megkeresni az RMDSZ jelét, a tulipánt és arra pecsételni. Mindenhol van helyi tanácsosi listánk, van megyei jelöltlistánk és megyei elnökjelöltünk. Illetve a negyedik, az Európai Parlament jelöltjeit t artalmazó szavazólapon szintén az RMDSZ-listát kell megkeresni. A mi helyzetünkben nem volt indokolt a polgármester-jelöltek indítása, ezért az ötödik szavazólapon, a polgármestereknél azt a jelöltet támogatjuk, aki az elmúlt 4 vagy 8 vagy 12 esztendőben empatikusan viseltetett a magyar közösség iránt, támogatta a célkitűzéseinket, az egyházat, a magyar oktatást és a identitásmegőrző tevékenységeinket – mondta Winkler Gyula.

Az EP-választásra kitérve hangsúlyozta: a szavazatszámok maximalizálása rendkívül fontos az öt százalékos küszöb eléréséhez. Amennyiben ez nem sikerül, megbillen e jelenleg három lábon álló stabil magyar képviselet. Az önkormányzati, parlamenti és európai parlamenti jelenlét közül ha egyik nincs, lényegesen gyengül a stabilitás, a képviseleti erő és hatékonyság. – A szórványban élő magyaroknak is fontos, hogy legyen hangunk Európában, hogy legyen képviseletünk az unióban, konkrétan az Európai Parlamentben, hogy tudjunk tovább menni egyrészt a kisebbségvédelmi célkitűzéseinkkel, másrészt a gazdasági célkitűzéseinkkel, legyen több pénz Erdélyben, legyen meg végre az európai szintű kisebbségvédelmi keretszabályozás és legyen az Európai Unióban egy olyan változás, ami nekünk is jó változás legyen, aminek nyertesei lehetünk – hangsúlyozta Winkler Gyula.

A jelölteket köszöntötte Jakab Adorján, az RMDSZ területi szervezetekért felelős ügyvezető alelnöke is. A rendezvényt kulturális mozzanatok gazdagították. Fellépett a kalotaszentkirályi Felszeg Gyöngye Néptáncegyüttes, a Csernakeresztúri Hagyományőrző Egyesület néptánccsoportja, valamint Marosán Csaba kolozsvári színművész, aki lelki megerősítést hozott az irodalom hangján, Radnóti, Dsida, Tamási, Kányádi, Márton Áron, Ady gondolataival biztatva, hogy ma se engedjük feledtetni az ember szépbe-szőtt hitét, s amíg még vagyunk, őrzőn, árván, őrzők: vigyázzunk a strázsán!