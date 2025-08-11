Letartóztatták a Püspök-hídon súlyos balesetet okozó férfit

Rendőrségi közlemény szerint 30 napra letartóztatták azt a 22 éves férfit, aki szándékosan súlyos közlekedési balesetet okozott Temesvár központjában. Testi sértéssel, rongálással, a közrend és a köznyugalom megzavarásával és más erőszakos cselekménnyekkel vádolják.

A baleset szombaton történt a temesvári Püspök (Mihai Viteazul) hídon. A rendőrség szerint egy 22 éves férfi autóval a Mihai Viteazul körútról az 1989 December 20-a utca felé vezetett, és a Püspök hídon, áttérve az ellenkező irányú sávba, összeütközött egy 35 éves férfi által vezetett autóval, majd áttörte a híd korlátját és majdnem a Bega-csatornába zuhant.A balesetben ketten sérültek meg, a 22 éves sofőr és egy 49 éves gyalogos, akiket kórházba szállítottak. Mindkét sofőrt alkoholszondával ellenőrizték, az eredmény negatív lett.

A szemtanúk szerint a baleset roma klánok közötti összetűzés következménye lehetett. A rendőrök és a csendőrök gyorsan beavatkoztak, mivel több személy gyűlt össze a baleset helyszínén. Az egyik autóban a rendőrök késeket találtak.

A rendőrség folytatja a nyomozást a súlyos baleset körülményeinek tisztázása érdekében.

Fotók: tion.ro