Magyar színekben versenyzik ezentúl Nagy Nándor

Veszprémben folytatja pályafutását az idén érettségizett Nagy Nándor, Hunyad megyei ifjú úszó, aki számos hazai országos verseny díjazottja. Első veszprémi edzése után beszélgettünk.

– Hosszas mérlegelés után végül az a döntés született, hogy Veszprémben folytatom az úszást és egyben a tanulmányaimat is. Felvételt nyertem a Pannon Egyetem műszaki menedzsment szakára.

– Ez gondolom, azt jelenti, hogy ezután már magyar színekben fogsz versenyezni.

– Igen, de ez még egy hosszabb folyamat. Ilyen esetben az a szabály, hogy bizonyos ideig nem vehetek részt nemzetközi versenyen. Ez maximum három év lehet, de a magyar, az európai, illetve a világ úszószövetség egyeztetésén múlik, hogy mennyi lesz ez az idő. Jó esetben akár egy évre is rövidíthető.

– Belföldi versenyeken azért indulhatsz?

– Persze, az országos bajnokságon, és kisebb belföldi versenyeken részt vehetek. Illetve nemzetközi versenyekre is mehetek, csak nem fognak pontozni.

– Magyarország úszásban nagyhatalomnak számít. A te korosztályodban milyen a mezőny?

– Magyarország mindig is élen járt ebben a sportban. Most is nagyon sok tehetséges fiatal van, akik nagyon jól úsznak. Itt Veszprémben Szokolai László edzőhöz kerültem, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid volt edzőjéhez. A mezőny nagyon erős. De lényegesen jobbak itt a feltételek. Régi álmom volt, hogy 50 méteres medencében edzhessek. Itt az van. És más a hozzáállás az edzéshez. Sokkal profibbak az emberek.

– Sokat köszönhetsz a vajdahunyadi edződnek is. Ő mit szólt a döntésedhez?

– Támogatott. Vajdahunyadon Anca Băjan volt az edzőm. Elfogadta a döntésemet. Elvileg maradhattam volna Vajdahunyadon. Volt már, aki érettségi után átigazolt más klubhoz, de továbbra is Vajdahunyadon edzett. Én nem láttam ezt opciónak. Sem a továbbtanulás, sem az úszói pálya szempontjából.

– Legutóbbi beszélgetésünkkor még nyitott kérdés volt, hogy milyen úszótávra fogsz fókuszálni a továbbiakban. Merthogy jól ment ez is, az is. Ez azóta letisztult?

– Hát mindenképp a hosszútáv marad, 200-on felül. Decemberben lesz rövidpályás országos bajnokság. Arra 200, 400, 800, 1500-ra is készülök. Nyilván nem leszek még topformában, de az már irányt adó lehet. Azután döntünk, hogy merre tovább. Mindenképp 200-tól felfele, akár 10 kilométerig.

– A 10 kilométer kapcsán... a nyáron nyíltvízi 10 kilométeres versenyen is részt vettél. Milyen élmény volt?

– Borzalmas. Ha egy szóval kellene jellemezni, ennyit mondhatnék róla. Tudtam mások elmondásából, hogy nem leányálom, felkészültem a legrosszabbra, úgyhogy nem ért nagy traumaként, de tény, hogy már a táv felénél fájtak a karjaim. A távot befejeztem, és igazából innen már csak felfelé lehet haladni.

– Nyár vége van. Lassan mindenkinek véget ér a vakáció. Te már e héten elkezdted az edzéseket. Sikerült a nyáron egy kicsit lazítani?

– Igen. Nekem kicsit korábban véget ért az iskola, július közepéig még edztem, de utána 2-3 hetet teljesen kikapcsoltam fizikailag és mentálisan is. A barátaimmal, a családommal töltöttem az időt. Szükségem volt erre, hogy fel tudjak töltődni, újult erővel vágjak neki az új kalandnak.

– Örülök, hogy sikerült feltöltődnöd, döntést hoznod. Jó edzést kívánok és sok sikert magyar színekben!

– Köszönöm!