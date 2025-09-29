Megemlékezés – program

Az RMDSZ Arad Megyei Szervezete tisztelettel meghívja Önöket az aradi vértanúk kivégzésének 176. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésére.

október 6.:

16.00 – Tisztelgés és koszorúzás a Vesztőhelyen.

17.00 – Szentmise az aradi vértanúk emlékére az arad-belvárosi római katolikus templomban.

Főcelebráns és szónok dr. Fábry Kornél címzetes guardialfierai püspök, esztergom-budapesti segédpüspök.

A szentmisét követően felvonulás az arad-belvárosi római katolikus templomtól a Szabadság-szoborig.

18.30 – Emlékezés és koszorúzás a Szabadság-szobornál.

Beszédet mondanak:

⁠Kelemen Hunor – RMDSZ szövetségi elnök;

⁠dr. Hankó Balázs – kultúráért és innovációért felelős miniszter;

⁠Faragó Péter – RMDSZ megyei elnök.

Fáklyás felvonulás a Szabadság-szobornál.