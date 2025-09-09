Megint kisiklott egy villamos

Egy a 9-es vonalán közlekedő Bozankaya villamos kisiklott a Dâmbovița körúton szeptember 9-én reggel Temesváron. Szerencsére senki nem sérült meg a baleset következtében. A Közszállítási Vállalat emberei megpróbálják visszaállítani a csuklós villamost sínekre, hogy a 9-es villamosok forgalmát helyreállítsák.

„Ma reggel egy 9-es villamos kisiklott a Dâmbovița körúton. Amíg a helyzetet nem orvosolják, a 9-es vonalon közlekedő villamosok a 7-es vonalon közlekednek. Elnézést kérünk a kellemetlenségért, és köszönjük az utasok megértését!”– jelentették be a Temesvári Közszállítási Vállalat (STPT) képviselői.

Legutóbb egy héttel ezelőtt siklott ki egy, az 5-ös vonalán közlekedő Bozankaya villamos, amely akkor egy másik villamossal ütközött a Kossuth téren.

Fotó: opiniatimisoarei.ro