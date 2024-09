Megkezdik az oktatási-nevelési támogatás utalását

Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a napokban tett nyilatkozata szerint szeptember első hetében kezdik utalni a Szülőföldön magyarul támogatást, melyben összesen 227 159 külhoni gyerek és fiatal részesül.

Az államtitkár emlékeztetett: a támogatást a magyar kormány a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény értelmében a 2002/2003-as tanév óta nyújtja. A bruttó 100 ezer Ft összegű oktatási-nevelési támogatásra és szintén bruttó 100 ezer Ft összegű hallgatói támogatásra minden olyan külhoni gyermek és fiatal jogosult az óvodától az egyetemig, aki szülőföldjén magyar nyelvű oktatásban vesz részt.

Az államtitkár nyilatkozata szerint az idén jóváhagyott pályázatokra az utalások szeptember elején indulnak és a következő hetek folyamán, több ütemben valamennyi sikeresen pályázóhoz megérkezik a támogatás.

Az idei felhívásra 237 296 kérelem érkezett, ebből 227 159-et fogadtak el. A program újdonsága, hogy az idei évtől kizárólag elektronikus úton lehetett pályázatot benyújtani.

A meghirdető Nemzetpolitikai Államtitkárság, a lebonyolító Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a külhoni szakmai partnerek mellett új partnerként lépett be a programba a Rákóczi Szövetség, amely a Szülőföldön magyarul program új felülete, a www.mipont.hu oldal működtetőjeként felel a program digitalizációjáért, egyszerűbbé téve a kérelmek benyújtását és közvetlen kommunikációt biztosítva a szülők, fiatalok számára.

Potápi Árpád János kiemelte: a Szülőföldön magyarul program az egyik legfontosabb nemzetpolitikai program, amely óriási szerepet játszik abban, hogy a külhoni magyar gyerekek és fiatalok anyanyelvükön tanulhassanak szülőföldjükön, ezáltal a jövőben is megmaradjanak magyarnak.

Hozzátette: fontos kiemelni, hogy évi egyszeri támogatásról van szó, amelyet mindig az előző tanévre vonatkozóan kapnak meg a szülők, a hallgatói támogatás esetében pedig a fiatalok.

Az államtitkár hangsúlyozta még azt is, hogy „nem vagyunk akkora nemzet, hogy egyetlen magyarról is lemondjunk, ezért Magyarország kormánya a jövőben is mindent meg fog tenni a külhoni magyar közösségek támogatásáért”.

Elektronikus úton küldték az értesítést

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tájékoztatja, hogy a Szülőföldön magyarul program kedvezményezettjei a napokban elektronikus úton kaptak értesítést az eredményről, az utalások pedig a napokban indulnak, és a következő hetek folyamán, több ütemben, folyamatosan érkezik a támogatás azokhoz, akik sikeresen pályáztak. Egyes régiókban eltérő a kifizetések ütemezése.