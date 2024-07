Megkezdődött a városi kórház felújítása

A közbeszerzést követően Arad Megye Tanácsa kijelölte Arad város egyik legrégebbi kórháza felújításának vezetőjét, és elrendelte a felújítások megkezdését.

Az 1775-ben kezdeményezett városi kórház központi épületének építése 1833-ban kezdődött, és 1836-ban nyitották meg az első két betegszobát. A most zajló felújítások során a kórház épületének C6 és C7-es épületszárnyát teljes mértékben felújítják. Felújítják a külső hálózatokat, több fűtő-, víz-, csatorna- és világító rendszert alakítanak ki, továbbá lehetőséget teremtenek az elektromos autók töltésére is. A beruházás keretében az orvosi oxigénhálózat egy részét is korszerűsítik.

A PNRR-n keresztül finanszírozott beruházást a SC Tehnodomus Kft. vezetésével a SC Medical Logistic Mall Kft.-vel együttműködésben valósítják meg. A beruházás értéke 33,8 millió lej. A kivitelezés határideje 14 hónap.

A megyei tanács közleménye szerint jelenleg a munkaterület kialakítása zajlik, vagyis az épület felállványozása. A kórház udvarában lévő közmű hálózatot és víztartályt javítják. A javításokat az épület külső részének felújításával kezdik. Kicserélik a tetőszerkezetet és szigetelik az alagsort. A kivitelező vállalat a kórház udvarán létrehoz egy megfelelő bejáratot a közműhálózatok megközelítésére. Az Arad Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere Florina Ionescu közölte, hogy a jelenleg zajló munkálatok nem teszik szükségessé a betegek áthelyezését. A betegszobákban lévőket a felújítások üteme szerint fogják sorban áthelyezni. Iustin Cionca a megyei tanács elnöke elnézést kért a betegektől a felújítások miatt okozott kellemetlenségekért.