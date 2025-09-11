Megkezdték az új, vasúti felüljáró építését Újaradnál

Az Arad–Temes–Karánsebes vasúti vonal korszerűsítési beruházásának részeként új vasúti felüljárót építenek Újaradon, megkönnyítve a gyalogosok közlekedését Kisszentmiklós felé.

Az új felüljáró a régi, veszélyesen elhanyagolt állapota miatt lebontott felüljáró szerepét fogja átvenni. A megyei tanács alelnöke, Sergiu Bîlcea reményei szerint két éven belül az új felüljáró és a felújításra kerülő újaradi vasútállomás munkálatai is befejeződnek, a vasúti sínek cseréjével együtt, garantálva a gyors és biztonságos közlekedést.

A teljes vasúti hálózat korszerűsítésére vonatkozó beruházás értéke 8,7 milliárd lejre becsülhető. A kivitelezési határidő 2026. december 31. A több részre bontott kivitelezési projekt aradi szakaszát a WeBuild SpA vállalat valósítja meg. A szerződés értéke 2,1 milliárd lej. A vasúti sínek cseréjével a szerelvények akár 160km/h-val is közlekedhetnek.