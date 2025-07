Megmaradnak a magyar iskolák, osztályok a megyében

Több mint 2200 általános iskolás diák fog ősztől összevont osztályokban tanulni Arad megyében, a diákok 90%-a vidéki településeken él, ahol az elnéptelenedés következtében csökkent az iskolákban tanuló gyermekek száma.

Az Arad Megyei Tanfelügyelőség (ISJ Arad) közleménye szerint a következő tanévben 181 összevont osztály fog működni, összesen 2202 tanulóval. Vidéken 160 osztály indul 1965 gyermekkel, míg városi környezetben 21 osztályt indítanak 237 tanulóval.

Az adatok szerint a legtöbb összevont osztályban tanuló diák az alsó tagozatos korosztályhoz tartozik – szám szerint 1917-en –, míg felső tagozaton 285 diák tanul majd ilyen rendszerben.

A közleményben kiemelik, hogy ezek az adatok nem véglegesek, és a következő tanévre vonatkozó pontos információk a javasolt iskolahálózati terv véglegesítése után, szeptemberben állnak majd rendelkezésre.

Ugyanezt nyilatkozta a Nyugati Jelennek Barbócz Izabella Arad megyei főtanfelügyelő-helyettes, akit a magyar oktatást érintő változásokról kérdeztük.

„A magyar iskolákat nem érinti az osztályok összevonása, mivel minden közigazgatási egységben egyetlen magyar iskola működik. A kisebbségi oktatásban megmaradnak az osztályok, kivéve azon nyolcadikosokat, akik szimultán oktatásban vesznek részt. Őket mostantól nem különítik el a nyolcadik évfolyamon. Korábban még akkor is külön osztályt alkottak, ha kevesen voltak, most azonban – ha összevont osztályban tanulnak – így maradnak a nyolcadik évfolyamon is” – mondja Barbócz Izabella azt a változást, amely már tényként kezelhető.

Az iskolák és osztályok összevonására vonatkozó tervezet jelenleg közvitán van, a konkrétumok szeptemberben lesznek ismertek.

„A mi megyénkben nem lesz nagy változás a magyar tagozaton, hiszen mi már eddig is összevontuk a kisebb létszámú osztályokat. Ami biztos: a magyar iskolák, osztályok megmaradnak, akárcsak az óvodák, a bölcsőde is” – tette hozzá a tanfelügyelő-helyettes.

Az osztályok összevonására reagálva Dănuţ Ieneşescu, a Demokratikus Tanügyi Szakszervezet aradi elnöke a sajtónak azt nyilatkozta, hogy az összevont oktatási rendszer negatív hatással lehet a gyermekek oktatására, és megnehezíti a pedagógusok munkáját.

„Amikor egy pedagógusnak különböző évfolyamok diákjait kell egyszerre tanítania, a tananyagok eltérése miatt az oktatás színvonala csökkenhet. Nagyon nehéz a pedagógusnak úgy beosztani az időt és a tananyagot, hogy az ismereteket minden diák helyesen tudja elsajátítani. Sajnos voltak olyan esetek, amikor több mint két osztályt is összevontak. A tanárok szempontjából is rendkívüli megterhelés ez, hiszen több évfolyam tananyagával kell készülniük, a tanórák előkészítése és a tanulók értékelése is több időt vesz igénybe. Úgy gondoljuk, hogy minden évfolyam számára külön osztályt kellene biztosítani, még akkor is, ha kevés a tanuló, mert az oktatás minőségétől függ ezeknek a gyermekeknek – és ezáltal a társadalomnak – a jövője” – mondta Ieneşescu.

Az oktatási minisztérium szabályozása szerint a földrajzilag vagy nyelvileg elszigetelt közigazgatási egységekben, illetve olyan településeken, ahol az adott évfolyam tanulói létszáma nem éri el a törvényben előírt minimumot, és nincs lehetőség iskolabuszos szállításra, összevont osztályok szervezhetők – de kizárólag az alsó és felső tagozatos általános iskolai oktatásban.